張健華涉30多年前多番性侵視障女生　被裁定5項非禮全部罪成

殘疾人士院舍康橋之家前院長張健華，涉嫌於30多年前在母校五度非禮同一名視障女童，包括在校內圖書館及天台推倒女童，以身驅壓住對方並磨擦其面頰；又涉於暑假宿營期間藉詞教游水，伸手入女童泳衣摸胸撩陰。他否認控罪受審，今(16日)被裁定5項非禮罪全部罪成。暫委法官練錦鴻明言案情嚴重，應會判處監禁，並取消張的保釋，即時收押張並把判刑押後至下月6日，以待被告的背景報告及事主的創傷報告。

張健華在區域法院被裁定5項非禮視障女生罪成。（盧翊銘攝）

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法官練錦鴻裁決時時指，本案關鍵在於女事主X的證供是否可信，及五次非禮事件是否屬實。練官稱沒證據顯示X與被告有私怨，X亦沒動機誣告被告。X當年沒向校方投訴亦符合她為人文靜及怕事的性格。而且被告是校內著名人物，X怕得罪人而沒向校方投訴，亦是合理，故接納X的證供。至於被告張健華的證供，練官認為當中有不少不盡不實的地方，更指他有誇大其視障問題，以求脫罪，最後裁定被告5項罪名全部成立。

被控於1982至1986年犯案

被告張建華，56歲，被控1982至1983年，在校內圖書館及6樓梯間，非禮當時約9歲的X；又於1985年5月1日至1986年7月29日，在學校康樂室非禮X；另於1986年7月31日至8月1日，在烏溪沙夏令營宿舍的游泳池及淋浴間非禮X。藝人衛詩雅今早亦有到庭。

涉於圖書館及天台非禮事主

控方案情指，被告自小入讀視障學校；至1981轉校唸高中，犯案時以外讀生身分於視障學校寄宿。被告被指於在午膳時間帶X往校內圖書館，把她推倒在地強吻，又隔著衣物以下體壓對方私處，用面頰左右磨X的臉。事主形容其鬍鬚在面上掃來掃去。被告又曾帶X往天台近樓梯位，以相同方式非禮。

教游水乘機非禮

1986年被告獲聘為活動助理，在午飯時間於康樂室磨面強吻、指插下體及磨面強吻。同年暑假，被告在烏溪沙青年新村的宿營活動，藉詞教游水，在游泳池伸手入X泳衣，一手摸胸，一手撩私處；離營前又把X拉入沖涼房，迎面攬著X的肩頸位，再次壓向對方私處。

聞被告相關新聞勾起回憶

X表示怕被他人知道事件後不與她玩耍，故沒即時報警，但曾向駐校社工說及被張侵犯。她指，於2014年聞與被告相關的新聞，勾起不快回憶，心想下次再有其報導便報警，遂於兩年後揭發事件。

張於警誡會面中就否認所有指控，指當時已轉去主流學校就讀，且圖書館有管理員，質疑如何在午膳時間於圖書館及天台非禮事主。他又說曾在課外活動時如大哥哥「教過兩下」游泳，但絕無非禮X。

案件編號：DCCC1154/2017