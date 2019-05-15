【派錢4000蚊】344萬份申請僅11.2萬宗已收錢　政府擬年底前完成

派錢4000元的「關愛共享計劃」已於上月30日截止申請，當局表示，共接獲約344萬份申請，截至5月10日，職津處已向約339萬宗申請發出確認，並就約11.2萬宗成功申請個案，指示銀行發放款額及現金支票。該處目標是於年底前完成處理所有申請，稱會靈活調配人手審批申請及發放款額，務求妥善並盡快完成工作，有需要時會增聘人手。現階段未能提供不合資格人士所遞交的申請數目。

派錢4000元的「關愛共享計劃」已於上月30日截止申請，當局表示，共接獲約344萬份申請。（資料圖片）

聘700人 30人已離職 有需要會增聘人手

財經事務及庫務局今日（15日）書面答覆立法會謝偉俊質詢指，就該派錢計劃，共有約344萬份申請，至5月10日，共向約11.2萬宗成功申請個案發放款額。目標是於年底前完成處理所有申請。就職津處早前爆出人手問題，導致處理申請緩慢，當局指，為推行該計劃共聘用約700名員工，至今共約30名員工離職，惟不掌握員工離職的原因，沒有要求員工每日完成指定的工作額，會不時審視人手需求，有需要時會增聘人手。

早前網上流傳，呼籲來港求學或工作的內地人士，不論是否符合資格也遞交申請，令申請數目大增。當局指，去年4月已公布申請人資格，包括必須於2018年12月31日持有香港身份證，即新來港人士亦會受惠，但不包括來港工作、求學或接受培訓的香港非永久性居民及其受養人，以及以訪客身分來港的人士。職津處在收到申請後，會與相關政府部門核對資料，包括入境事務處。現階段未能提供不合資格人士所遞交的申請數目。

謝偉俊指，據悉於菲律賓監獄囚禁的港人鄧龍威，早前透過家人代為遞交其申請，關注其申請審批進度「以解其燃眉之急」。當局答覆指，在香港以外被拘留或服刑的香港居民，如並非移居海外，在該計劃下會被視為符合通常居住在港的要求，均可提出申請。但不會公開討論任何個案，職津處會盡快跟進及處理所收到的申請。