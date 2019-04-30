【派錢$4000】職津處員工爆料　辦公室內表格亂放　非按時序處理

政府去年在財政預算案後公布「關愛共享」計劃，用作「補漏拾遺」，向合資格的「N無人士」派發4000元；今日（30日）雖是報名的最後限期，但在本月初在職家庭津貼計劃已開始正式向合資格人士派發款項。但有指，即使是最早一批交表，但至今仍未收到款項。 有職津處職員透露，現時後勤處理表格人手嚴重不足，管理混亂，本應處理表格的文職人員更要身兼多職，直言「忙過消防員」。 職員更爆料指職津處的辦公室內亂放申請表格，並非按收表時間排序，因而導致「遲交早收錢、早交無錢收」的情況；有職員亦擔心，即使一年時間亦未必能完成審批及發放款項的工作。

有員工爆料，職津處辦公室內遍地都是載滿表格的紅白藍袋，且未有按收表時序排列。（李家偉攝）

人手短缺 文職公務員要落區「企站」

職津處去年以月薪14,325元聘請辦公室文員，合約為期一年。然而有職津處職員向《香港01》透露，稱已有不少短期合約僱員不堪處理過多表格及「跑數」的壓力辭去職務，現時人手極為短缺；該職員更提到，不少本來工作範圍是資料輸入（Data entry）的文職公務員，也要落區「企站」，即在表格收集處協助市民遞表，處理表格等。

有落區「企站」的職津處文職工務員更向《香港01》反映，現時辦事處的管理極為混亂，早前更因為系統問題出現人手調動，「上頭話因為電腦系統未搞掂，就做住劏魚（即開信封的工序）、跟車先。」加上落區「企站」，變相一人要身兼多職；情況至現時仍未見改善，部分文職人員仍需負責前線工作，只有部分文職人員留在崗位處理表格。

【派錢4000蚊】今日截止 市民趕尾班車 料等近一年才收錢感抱怨

荃灣民政事務處為方便市民，更將投遞箱放在門外。（李家偉攝）

該職員更透露，現時除了辦公室文員，職津處更以合約聘請了退休公務員及搬運人員，合約期限為3個月，由二月開始直至五月，以處理表格的運送工作。然而職員批評，退休工務員只是跟車，搬運時甚至不會幫忙；而工人不少亦難以一人搬運投遞箱，結果很多時候都要文員幫忙搬運。

職員又提及，職津處處理表格的情況亦極不理想，如表格並非以遞交時間排序，而是一袋袋不按排序亂放於辦事處內，「邊袋就手就處理邊袋。」職員稱，也是因為如此，所以才會出現「遲交早收錢、早交無錢收」的情況：「唔係先到先處理（first come first serve），情況係好唔公平。」

工會：每日輸入逾200份資料要OT

該職員認為，政府以合約聘請退休公務員，然而該批人員未有做好本份，令文員幾乎一人兼任三職；職員又提到，曾經最離譜是三個人到一個票站搬一份表格，慨嘆聘請退休公務員的做法是浪費公帑，政府反而應聘請後勤人員處理表格。以現時情況，職員亦擔心未必可以在一年內完成所有派錢手續，「我係真係好擔心。」

香港文書職系公務員總會總幹事梁籌庭表示，由於涉及大量的文書工作，均需人手完成，如拆信、輸入資料、發出短訊等，由於該工作只是屬短期合約，在人力市場中流動性較大，吸引力亦較低，有人手不足情況，近日有員工反映，收到指令要每日最少輸入200多份資料，要加班完成。他相信，部門稍後會招請退休公務員或暑期＿工填補人手。



《香港01》已向職津處查詢處理申請表一事，正等待回覆。