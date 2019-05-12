【派錢4000】巿民稱獲派4元　網民：政府行政費過百　郵費都蝕埋

政府去年宣布推出派錢4000元的「關愛共享計劃」，近日陸續有市民收到款項，扣除稅項減免及差餉減免，申請人只能收取差額，所以未能取足4000元。近日網上流傳一封在職家庭津貼辦事處發出的信件，指申請人只能從關愛共享計劃中收取4元，有網民笑言「郵票都蝕埋」，可謂得不償失。 「關愛共享計劃」推出時，不少人以郵遞方式交表，因付上資料較多，一般超過30克，故「隱陣計」需貼3元郵票，其後政府稱郵費不足者由政府補貼。而香港30克以下的平郵郵件，收費為2元，換言之，一份派錢申請表的郵遞成本，已需5元。另外，因計劃故計有多達280萬人申請，政府需額名聘請大量臨時員工處理表格，估計派錢成本最少需3億元，即每份表格成本要110元，如申請人只獲派4元，行政成本高達27倍。

有網民上載圖片，指收到「派4000」的關愛共享計劃申請結果通知書，只獲批4元款項。（網上圖片）

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從網上流傳的圖片可見，有人收到辦事處發出的信件，指已經完成審批其關愛共享計劃申請，於扣減差餉減免之後，可以獲發4元的款項。信件又提到，該4元將會於通知發出之後的7天內存款到申請人戶口，之後不再會有其他通知。信件最後指出，如果申請人不滿審批結果，可以於通知書發出4星期內提出上訴。

正所謂「人有多大膽，地有多大產」，4元也許亦可以有無限可能性？（香港01記者攝）

不少網民直言，派4000變成派4蚊實在「得啖笑」，因為4元在香港根本連一張六合彩都買不到。更有人表示，就算只計申請表格的郵費，事件已經是蝕本，如果再考慮到處理申請的行政費，就一定是蝕本。有網民直指，處理表格的郵遞成本最少５元，而早前已有報道指每份表格的行政成本最少110元，如只派4元是完全不符成本效益。