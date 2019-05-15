石油氣小巴明年停產　改用歐盟六柴油巴　環境局：排放表現不倒退

政府在2002年資助每輛柴油小巴六萬元換車，轉用零粒子排放的石油氣小巴，以改善路面空氣污染情況；但是，唯一供應商皇冠汽車將於2020年底停產石油氣小巴，屆時將改為供應歐盟六期柴油小巴，有環團擔心空氣污染物水平將提高。 環境局局長黃錦星今日（15日）書面回覆議員質詢時表示，歐盟六期柴油小巴氮氧化物排放與石油氣小巴差距大幅減少，強調現有舊小巴將來轉用歐盟六期柴油小巴，其整體排放表現不會出現倒退情況。

有環團擔憂，柴油小巴的污染問題較石油氣小巴嚴重，會釋放更多懸浮粒子及氮氧化物，造成空氣污染。（資料圖片）

石油氣小巴唯一供應商皇冠汽車早前表示，由於豐田廠方的引擎生產線轉變，以及有資源調配，裝配在豐田小巴的石油氣引擎將停止供應，未來本港或要走回頭路轉回用柴油小巴。

黃錦星表示，近年減排技術提升，歐盟六期柴油小巴排放的氮氧化物及可吸入懸浮粒子比現時歐盟五期的柴油小巴分別大幅減少80%和50%，比現時歐盟四期的柴油小巴減少近90%和50%。他又指，歐盟六期柴油小巴的排放在氮氧化物方面與石油氣小巴的差距大幅減少，而使用多年的石油氣小巴排放會隨年月有所增加，強調現有舊小巴將來轉用歐盟六期柴油小巴，其整體排放表現不會出現倒退的情況。

路邊遙測廢氣未能適用在柴油車

環保署在2014年9月起使用路邊遙測設備，偵測排放過量廢氣的汽油和石油氣車輛，但局方承認這技術現時仍未能應用於柴油車輛。翻查資料，環保署在2011年曾表示12套路邊遙測設備價值共1,200萬元。

（立法會文件）

環境局：電動小巴續航力低於需求

至於綠色運輸試驗基金資助的電動及混合動力小巴，局方指出試驗的電動小巴的燃料開支較柴油小型巴士節省約七成，但經四小時充滿電後的續航力仍低於公共小巴一般所需的每日行車里數，故目前未能完全配合本地運輸業界在公共小巴的續航力及充電時間方面的要求。環保署已委聘顧問公司研究適合本港使用的電動公共小巴及其充電設施的技術標準和要求，協助推動供應商設計及製造適合本地使用的電動公共小巴及其充電設施。

至於混合動力小巴，局方指出在基金下已完成試驗五輛同一型號的柴油/電力混合動力小巴，所有申請人均使用傳統柴油小巴，發現該混合動力小巴較傳統柴油小巴節省燃料不多於4%，或因其電池冷卻效能不佳所致。該混合動力小巴的生產商已推出新柴油/電力混合動力小巴型號取代其上述舊型號，新型號的混合動力小巴正在基金下進行試驗，申請者中有使用石油氣小巴。環保署委託的獨立第三方技術顧問正分析該新型號小巴的試驗數據，待完成後會公布結果。

局方又指，12個專用石油氣加氣站的營運合約將於2021年至2022年間陸續屆滿，政府會在營運合約屆滿前研究專用石油氣加氣站的未來安排，並會一併考慮如何在土地運用上配合新能源車輛的發展。