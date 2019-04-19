研究指空氣污染增加兒童發展遲緩機率　空氣清新機最平200蚊有找

空氣污染已是全球問題，空氣差除了會引致鼻敏感、呼吸管道疾病，有研究指更會引致發展遲緩！加州大學默塞德分校早前發佈一份研究報告，指出居住在主要道路附近的幼兒出現發展遲緩機會更高，雖然研究在美國北部進行，但香港的擠擁程度比美國更甚，相信此研究對港人有更大警惕。

空氣污染問題除了影響健康，也有機會導致發展遲緩。

該項研究由加州大學默塞德分校公共衛生系負責，希望找出居住地區與兒童發育的關係。研究在美國北部進行，研究人員分別測量主要州際公路、州高速公路與住屋的接近程度，並估計每個孩子接觸臭氧和PM2.5（懸浮微粒）含量。又指出臭氧會影響幼兒肺部，導致氣道肌肉收縮，而PM2.5會引起肺部刺激，有機會導致呼吸和心臟問題。

研究人員訪問了 5,000 多名通過篩查的兒童，並就5個發展領域作出評估，包括精細運動技能、大運動技能、溝通技能、個人社交功能和解決問題的能力。報告顯示幼兒和孕婦懷孕期間生活在高濃度 PM2.5 環境，未通過任何一項發展測驗的可能性增加3.2%；如生活於高臭氧環境，未通過任何一項發育測驗的可能性則增加 1.7%。

另外，生活在高臭氧濃度的8個月大嬰兒未通過任何一項測試的可能性增加約3.3%，兩歲大時則增加17.7%，30個月大時便增加7.6%，顯示幼兒直接接觸臭氧所產生的影響更大，研究人員推測這是因為孕婦擔當了過濾空氣的角色。