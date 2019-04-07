石油氣小巴兩年內停產　業界憂轉用柴油或加價　空氣污染恐加劇

香港空氣污染嚴重，為解決問題，政府資助柴油小巴車主，更換為石油氣小巴，後者現時佔全港公共小巴近八成。不過，運輸署證實，石油氣小巴的唯一供應商皇冠汽車，計劃於2021年起停止生產石油氣公共小巴。 有小巴業界擔心， 石油氣小巴的經營成本較昂貴，每輛小巴每月燃料成本可多約2,000元；而且石油氣小巴停產後，柴油小巴可能會加價，進一步加重經營成本，坦言屆時是「肉隨砧板上」，長遠可能有加價壓力。 另外，有環保團體表示，柴油小巴的污染物排放量，較石油氣小巴多，破壞環境之餘，更影響市民健康，當中尤以長者、小孩為嚴重，可引發呼吸道疾病。

運輸署向《香港01》證實，現時供應香港石油氣公共小巴的廠商，計劃將於2021年起，停止生產石油氣公共小巴。（資料圖片）

2002年，政府為改善空氣質素，鼓勵小巴營辦商以石油氣或電動小巴，取代柴油小巴，根據計劃，每位車主分別可獲6萬元或8萬元資助。翻查運輸署統計數據，截至今年1月，全港共有4,347輛公共小巴，當中已登記的石油氣小巴有3,437輛，柴油小巴則為910輛。

不過，運輸署向《香港01》證實，現時供應香港石油氣公共小巴的廠商，計劃將於2021年起，停止生產石油氣公共小巴。供應商皇冠汽車表示，由於豐田廠方的引擎生產線轉變，以及有資源調配，裝配在豐田小巴的石油氣引擎將停止供應。皇冠又稱，現時仍接受石油氣小巴訂購，並會根據訂單數量，與廠方要求生產量，但如市場需求較大，或會在停產前停止接受訂單。

公共小巴總商會主席凌志強表示，雖然柴油小巴價格較石油氣小巴便宜，不過燃料成本上，每輛柴油小巴每更大約需花多50元，每月開支較石油氣小巴多約2,000元。翻查皇冠汽車網頁資料，19座石油氣小巴售價近73萬元，19座柴油小巴則近68萬元。

凌志強又擔心，石油氣小巴停產後，柴油小巴可能會加價，進一步加重經營成本，形容情況是「肉隨砧板上」，長遠或有加價壓力。他又憂慮，石油氣小巴停產後，部分零件難以於市面尋找替代品，增加維修成本、難度。

凌志強擔心，石油氣小巴停產後，柴油小巴可能會加價，進一步加重經營成本。（資料圖片）

對於加價問題，運輸署表示會依據指引，考慮小巴營辦商的加價申請，亦會審慎評估一籃子因素，如營辦商的財政狀況、營運成本和收入、服務質素和服務改善的計劃等；而在營運成本中，燃料及車租只佔一小部分，因此署方估計某類燃料的車輛供應，與票價壓力的關係，未必能一概而論。

轉用柴油小巴除了可能引致加價，亦會影響環境污染。健康空氣行動行政總裁馮建瑋表示，柴油小巴的污染問題較石油氣小巴嚴重，會釋放更多懸浮粒子及氮氧化物，造成空氣污染。他續稱，小巴與市民生活密切，乘客候車時都會吸入更多污染物，對長者、小朋友的影響尤甚，容易引發呼吸道疾病。他又稱，隨著車齡老化，排放的污染物會更多，而香港人口老化問題嚴重，當局更應注意空氣污染問題。

馮建瑋表示，柴油小巴的污染問題較石油氣小巴嚴重，會釋放更多懸浮粒子及氮氧化物，造成空氣污染。（資料圖片）

環保署表示，政府鼓勵柴油巴士車主轉用石油氣或電動小巴的計劃屬自願性質，車主可考慮其運作需要，如小巴行走的路線與加氣站的距離，而決定是否轉用石油氣車輛。署方續稱，沒有強制規定要求小巴所用的燃料類別，不過政府近年推出連串措施，以改善路邊空氣質素。署方表示，轉用柴油小巴對路邊空氣質素的影響，需視乎換車速度，現時較難估計。

環保署又指，據本港石油氣小巴供應商表示，在石油氣小巴停止供港時，預計會有歐盟六期柴油小巴供應，滿足本港市場的需求，該小巴的氮氧化物及可吸入懸浮粒子排放，較現時歐盟五期柴油小巴分別大幅減少達80%和50%。