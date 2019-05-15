【非洲豬瘟・台灣直擊】港驗出病毒　高雄機場加強檢查中港澳旅客

上水屠房有來自內地的豬隻檢驗出非洲豬瘟病毒，台灣當局自去年8月起採取防疫措施，加強檢查來自內地及港澳入境旅客手提行李，若旅客攜帶疫區肉類品須被罰款。《香港01》記者前往高雄國際機場視察，機場入境大堂多個當眼位置張貼告示，提醒旅客切勿攜帶肉品，否則最高可被罰款100萬元新台幣，即約25.3萬港元。 記者：胡家欣 高雄直擊

台灣高雄國際機場入境大堂多個當眼位置張貼告示，提醒旅客勿帶疫區肉品。（胡家欣攝）

台灣列香港列為疫區

《香港01》前赴高雄國際機場直擊當地入境防疫措施。現場入境大堂與通道多個當眼位置張貼告示，提醒旅客切勿攜帶疫區肉品入境，違者可最高被罰款100萬元新台幣，即約25.3萬港元。另外，若旅客在入境前14天內曾接觸畜牧場及農場動物，宜主動聯絡動植物檢疫櫃枱。

當旅客辦理好過關手續後，行李須通過X光機檢查。現場所見，檢查措施未有只限來自內地及港澳旅客，其他國家地區的旅客的行李亦須通過檢查。不過，有旅客只將隨身手提袋放到X光機檢查，行李箱未通過檢查亦可過境。

如旅客被查獲私帶肉品，將會被罰款，最高可被罰款新台幣100萬元，即約25.3萬港元。（胡家欣攝）

最高罰款100萬元新台幣

內地非洲豬瘟疫情持續，近日更首度波及本港，上水屠房一個豬隻內臟樣本被驗出含有非洲豬瘟病毒，場內約6,000隻豬周一起被陸續銷毀，屠房關閉七天消毒。

台灣當局自去年8月起採取防疫措施，把香港旅客的邊境管制調升至與內地旅客看齊，即入境台灣的香港旅客，手提及托運行李都要百分之百經過X光檢查，如查獲私帶肉品，將會被罰款，初犯罰款新台幣20萬元（約5.07萬港元) ，第2次則罰款新台幣100萬元（約25.3萬港元) 。