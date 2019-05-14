【非洲豬瘟】荃灣屠房拒運作　千隻港豬囤積豬場　豬農：運去政總

上水屠房日前有豬隻被驗出有非洲豬瘟病毒，從周一起（13日）開始銷毀逾6,000隻活豬，至今日傍晚完成。有本地豬農不滿荃灣屠房拒絕接收本地豬隻，及批評政府的檢疫措施。本地豬農業界，聯同立法會漁農界議員何俊賢於今日（14日）下午與食物及衞生局會面，要求政府介入荃灣屠房停運問題。 食衞局副局長徐德義於會後稱，會去信荃灣屠房了解他們停運的原因。至於有指荃灣屠房會於下周一重開，他稱政府未有收到正式通知。 何俊賢認為政府反應慢，要求當局盡快約見屠房營運者。有業界稱忍耐已達極限，不排除將豬隻運到中環及政府總部，「車唔到屠房，就車嚟呢度。」

上水屠房有豬隻驗出帶有非洲豬瘟病毒，政府連日撲殺逾6,000隻豬。（資料圖片）

何俊賢：豬場囤積活豬 飼料將不足

立法會議員何俊賢於會後稱，當局將會去信荃灣屠房，以了解其停運的原因；當局又承諾會考慮加強檢疫措施，包括研究巡查內地豬場情況等。他指出，豬農若繼續囤積活豬，將面對飼料不足的問題，而本地豬農的極限最多為2至3天。他認為政府反應慢，不滿未有時間表回應豬農的緊急狀況，希望政府與屠房營運者進行面談，以盡快獲得回覆。

對於荃灣屠房指未有考慮提早重開屠房，何俊賢稱當局於會上未有提及，相信他們未接獲有關消息。而香港禽畜業聯會副主席林榮源指，現時豬場已囤積過千隻活豬，坦言忍耐程度已達極限。他稱，若於2至3天後未能重開屠房，不排除會將豬隻運送到中環，「到時連中環都會有活豬供應。」

立法會議員何俊賢（中間發言者）聯同業界與食衞局開會後見記者。（張嘉敏攝）

徐德義（中）稱已去信荃灣屠房，促交代停運原因。（張嘉敏攝）

徐德義：已發信促荃灣屠房解釋停運原因

食物及衞生局副局長徐德義會後則指，理解本地豬農的關注，當局同樣希望荃灣屠房可盡快運作，他透露今日已向荃灣屠房的持牌人發信，要求持牌人盡快以書面清楚解釋停運屠房的原因，但無回應是否設答覆限期。

他續指，局方得知原因後會密切跟屠房人員溝通，再作進一步行動，又稱持牌人有責任維持屠場運作。對於有荃灣屠房股東透露，將待下周一再重要，不會提早；徐德義指無收過正式通知。

食物及衞生局發言人補充，政府今天已去信荃灣屠房的營運者，要求他們正式書面交代停止運作的原因。營運者須有合理辯解才可以停止運作屠房。如荃灣屠房營運者有運作困難，政府會盡量提供協助。