男子涉姦女神案　事主短訊指被告精子不健康　卻暴露自己也曾吸毒

疑有黑社會背景的男子涉強姦女神案續審，辯方律師今（15日）盤問女事主時，透露女事主曾在酒吧當拳手，指她應該「見過世面」，應該懂得分辨好人壞人，質疑女事主遭恐嚇卻沒報警；律師又指女事主有吸毒，更不時與「廣少」等人到賓館租房享用毒品，女事主初時堅決否認，律師即引事主與朋友的短訊對話，曾指被告精子不健康，又形容自己非「日日食」，事主終認曾吸毒，但案發當天卻沒有。

花名「吉利仔」的被告曾友狄在高等法院否認強姦、刑事恐嚇等三罪名。（資料圖片）

被告曾友狄，29歲，報稱無業，否認刑事恐嚇、聲稱是三合會社團的成員及強姦等3項控罪。

辯方指事主曾索1萬元墮胎費

女事主接受辯方盤問時，透露在得悉懷孕後，其密友「公主」曾致電告知被告，被告當時僅回應：「唔得閒，夜晚再傾。」態度愛理不理；女事主就否認曾叫被告給她一萬元作流產費，又否認是因為被告的態度或被告拒絕給她該筆墮胎費才報警。她更直言：「（被告）呢D禽獸行為都做得出」，其言行也必如此，故她並無因而氣憤。

曾當拳手「見過世面」

女事主亦承認她曾在酒吧當拳手，工作主要牽涉與男客人飲酒社交，同意她「見過世面」和有能力分辨誰是好人壞人，亦有能力判斷在甚麼時候向警方求助。

她亦承認曾經和前男友及被告的朋友「廣少」到過案發的賓館，眾人並有聊天和玩遊戲機，每次逗留時間約十數分鐘，她指前男友及「廣少」等會租用該酒店房間過夜，視該處為「屋企」。

短訊指被告精液不健康

辯方律師隨即質疑，指若各人只打算逗留十數分鐘，為何不在餐廳等見面，並追問女事主是否染有毒癮，租用房間是為了方便吸毒。女事主初時否認，但辯方律師引述女事主叫友人「公主」買「事後丸」時，女事主在Wechat對話曾說：「佢（被告）日日食，D精都唔健康啦」、「但係我唔係日日食」、「無咁易中架」，並藉此直指女事主也有毒癮。女事主最終承認曾吸毒，但否認上賓館是作這行為。

案件明天續審。

案件編號：HCCC 266/2018