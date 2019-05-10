阿女竟係阿哥親生　老婆話被姦兄長稱自願　綠帽男唔知應信邊個

男人最痛莫過於知道自己被戴綠帽，但外國一名網民的遭遇更是崩潰，因為他發現女兒並非親生，其真正父親竟是自己一直敬重的哥哥，妻子解釋是大伯強姦她令她懷孕，綠帽男卻不相信兄長會做出這樣的事，為此非常苦惱，不知如何是好。

哥哥和妻子對那一夜的說法出現不同版本！↓↓↓↓

一名外國男網民發文，表示發現女兒不是自己親生的，而真正的父親是他一直敬重的哥哥。（資料圖片）

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一名外國男網民在討論區「reddit」發文，指這件綠帽事件根本無法跟家人討論，也無法和朋友分享，只好上網求助。他大爆和老婆在一起12年，已結婚4年，兩人育有一名女兒。他還有一名哥哥，形容「哥哥是我的英雄，當我的父母拋棄我們時，他就在我身邊。當我沮喪地掙扎時，他就在我身邊。他對我來說就像個父親。」

沒想到一日綠帽男哥哥打電話給他，並坦白指在他和妻子結婚前，曾和其老婆發生過性關係，哥哥解釋當時喝醉了，女方稱壓力很大，兩人在酒精催化下才發生性行為；更令樓主崩潰的是，妻子近日聯絡大伯，指3歲的女兒或是對方親生而非出自丈夫。

哥哥向樓主坦白，指自己和樓主老婆曾發生過性關係。（資料圖片）

聽到這個驚人消息，綠帽男感難以置信，極度驚訝地說，「因為我的妻子從未告訴過我這件事，而且我從未想過她會欺騙我。」

後來綠帽男回家質問妻子，妻子哭着說是在結婚前被大伯強姦，後來更懷了對方的孩子，妻子說不想破壞綠帽男和哥哥的感情才決定隱瞞，讓這男網民崩潰的是，他根本不知道究竟哥哥和妻子誰人說謊。

最終DNA報告證實女兒確實是綠帽男哥哥的孩子，哥哥也承諾會支付撫養費，並對小孩負責任，但綠帽男妻子拒絕，聲稱當時是被性侵故不想讓大伯出現在生活中，而夾在中間的樓主絕望直呼「我只想殺了我自己」。

網民熱論誰人說謊！

樓主坦言不覺得哥哥會作出性侵犯的事，但也很難相信妻子說謊，「而且她從來沒有告訴我這件事。她和我哥哥一直保持着正常的關係，我不知道接下來該怎麼做」，於是詢問網民該如何是好。

帖子引來熱議，網民紛紛送上安慰，「是他們做錯了，不是你，所以要付出代價的是他們，不是你」、「老婆怎麼可能知道小孩是哥哥的？除非樓主和她在那段時間沒有性生活，否則她不應該這麼肯定」、「至少哥哥肯負責」。

不過，不論是妻子還是哥哥的說法，都有網民認為有問題，同樣不值綠帽男真心以待，「妻子不可能和強姦自己的人正常相處3、4年」、「即使哥哥先說實話，他都是遲了3、4年才坦白」。