食環署指公廁清潔工值勤不足8小時都有茶點時間　團體稱前所未聞

公廁清潔工待遇問題令社會關注。據當局向立法會提交文件指，食環署正檢視廁所清潔工待遇及工作安排，當中如情況許可會在公廁值勤室加裝風扇、抽氣扇及電源插座等，而用膳安排的部分，署方提出會為工作更次少於8小時的清潔工提供「茶點時間」；至於應否規定必須提供有薪的用膳時間，則仍需要通盤考慮。 有關注廁所清潔工待遇的團體批評，政府的提出的建議大多早已實行，但監管是否足夠仍是疑問；又指「茶點時間」的安排前所未聞，需要再了解情況。

有部分公廁無為清潔工設休息室。（資料圖片／黃廸雯攝）

33個須當值公廁無設值勤室

公廁值勤室設施方面，食環署現時管理799個公廁，截止今年4月30日，食環署轄下264個公廁有安排事務員當值，其中231個公廁設有值勤室。潔淨服務承辦商共聘請969名廁所事務員。

新公廁會提供休息及更衣設施

食環署正檢視現有公廁值勤室內的設施， 如情況許可，會在現有值勤室內加裝風扇、抽氣扇及電源插座等。在興建新公廁及翻新公廁時，會盡量為廁所事務員提供值勤室及改善設施；除上述設施外，會裝設儲物櫃、通風、照明及抽氣扇等設備，以及休息及更衣的設施。

食環署已在新合約條文中列明，承辦商缺乏或未能安排向員工提供足夠的飲用水，為嚴重失責行為，如違反相關條文，食環署可在沒有事先警告下，向承辦商發出嚴重失責通知書並扣減服務月費。

提「茶點時間」 惟未規定必須提供有薪用膳時間

另外，自今年4月1日起，根據合約條款，事務員在一個工作更次值勤8小時或以上，便須有一節1小時的用膳時間，事務員可在指定時間自行選擇地點用膳。署方亦指工作更次值勤少於8小時的事務員有「茶點時間」。但就應否規定必須提供有薪的用膳時間，食物及衞生局指，「涉及不同的政策考慮，政府需要通盤考慮。」如政府採取進一步的改善措施，食環署會配合。

服務表現記錄 會影響日後競投外判服務合約

若承辦商違反規定，未有向員工提供適當和足夠的制服、工具裝備及環境設施等，食環署可向承辦商發出失責通知書及把個案轉介勞工處。食環署人員會到公廁例行和突擊巡查。有關服務表現記錄對投標者日後競投該署外判服務合約有所影響。當局指，食環署會不時檢視公廁的使用率和調整公廁清潔工人的工作量，考慮在公廁繁忙時段加派人手。

工會指要再了解有關「茶點時間」細節

下周二（21日）立法會人力事務委員會將討論到「公廁政府外判清潔工人的工作安排及勞工權益」，天主教勞工事務委員會政策研究幹事羅佩珊將出席會議。她早前跟進清潔工被迫在公廁內進食午飯情況，她指出，政府未有正面回應及解決問題，而且大多提出的建議或措施，如提供飲用水等，都是既有安排。然而她提到，當中就清潔工用膳安排的「茶點時間」前所未聞，「工友合約上一定無寫」，認為要再了解有關細節。

她又提到，食環署回應指如情況許可會在值勤室加裝風扇、抽氣扇等，然而部分翻新公廁的值勤室都沒有加設以上設施。她批評，風扇、抽氣扇是基本需求，認為局方應「點都做到」、應可以很快處理到有關問題。