【申訴專員公署】公廁衞生欠佳、外判掃街價低者得　署方主動調查

申訴專員公署今日（15日）宣布，將主動調查政府對公廁的管理，以及食物環境衞生署對外判街道潔淨服務的監管，呼籲市民在下月16日或之前以書面向申訴專員公署提交意見。

申訴專員趙慧賢表示，街道潔淨和公廁衞生的問題與市民日常生活息息相關，亦影響香港作為國際都會的聲譽，故展開這兩項主動調查。（申訴專員公署提供）

申訴專員公署：公廁衞生欠佳影響遊客印象

申訴專員公署表示，全港約有800間公廁由食環署管理，而食環署外判承辦商為這些公廁，提供日常潔淨服務及小型維修服務；其他較大型的維修保養，食環署一般會轉介建築署跟進。另外，食環署會因應每間公廁的保養情況、使用率及位置是否位於旅遊景點，每年向建築署建議翻新一批公廁。申訴專員公署指，傳媒時有報道部分公廁的衞生情況欠佳、設施陳舊及損壞項目待修需時，不但對市民造成不便，亦影響遊客對本港的印象。

在街道潔淨服務方面，申訴專員公署表示，食環署透過招標機制委聘承辦商提供服務，但社會上有意見指，街道潔淨服務在過去多年都是以「價低者得」的方式招標，以致服務質素差劣，屢受批評。此外，有意見認為食環署對外判承辦商的服務表現監管不足，不少街道常有垃圾堆放，以及環境衞生黑點未有加強清潔。

申訴專員趙慧賢邀請公眾就食物環境衞生署對外判街道潔淨服務的監管，提供資料及意見。（申訴專員公署提供）

申訴專員趙慧賢表示，街道潔淨和公廁衞生的問題與市民日常生活息息相關，亦影響香港作為國際都會的聲譽，故展開這兩項主動調查，旨在審研當局在監管外判街道潔淨服務及管理公廁方面的機制及工作，並在有需要時向政府提出改善建議。