【6億翻新公廁】元朗區公廁數量冠全港　本年度預計翻新40所公廁

財政司司長陳茂波在2月公布的新年度財政預算案披露，將以6億元翻新公廁，立法會特別財委會文件顯示多名立法會議員對議題感到興趣，更提出大量問題。食物環境衞生署表示，未來5個年度（由2019/20年度至2023/24年度）將翻新或優化約240所公廁，預計工程費用為6億元。食環署會額外調派26名員工推行翻新計劃，所涉及的每年預算開支約為1,980萬元。 根據食環署的回覆指，該署現時管理全港共799所公廁，當中90所屬港島區、62所屬九龍區、647所屬新界和離島區。若分開18區計算，元朗區公廁最多，有183所公廁；而最少公廁的地區為黃大仙區，僅有6所公廁。

19/20年度財政預算案提出，撥6億翻新240個公廁。（資料圖片／歐嘉樂攝）

元朗區公廁多達183所，惟根據政府統計處2017年的人口統計，元朗區的人口為62.5萬，是全港上非住院人口數目第三高的地區，人均計算一所公廁約應付3,400人。人口最多的沙田區有近67.7萬人，其次為有66.4萬人的觀塘區，但公廁數目則只分別只有30個及10個，一個公廁分別應付22,500人及66,400人。

有鑑於財政預算案中提到會撥款6億元，用作翻新約240所公廁，立法會特別財委會文件中所見，多名立法會議員問及公廁翻新的問題。根據食環署回覆，本港2018/19年度有25所公廁進行翻新、重置或新建，而2019/20年度，食環署預計會為40所公廁開展翻新或優化工程，預計開支約2000萬元。

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每所公廁翻新需時5至8個月

食環署指公廁翻新的時間視乎其工程範圍及規模，一般需時約5至8個月。翻新公廁會採用新式設計和布置，並會美化外牆和加裝新型的廁所設施，令公廁設施清潔衞生和安全。而其改善工程會涵蓋外觀設計、裝置及設備、物料、通風系統、氣味控制、照明，以及加裝紅外線感應式水龍頭和沖廁設施等，會因應個別廁所的實際情況，調整翻新工程的範圍。

花6000萬元聘請徹底潔淨工作小隊

為改善公廁的清潔狀況，並減輕廁所事務員的工作量，食環署在2019年3月開始為使用率高或在旅遊景點的公廁調配額外資源，採購徹底潔淨工作小隊的服務。文件指出，每支徹底潔淨工作小隊由1名管工兼司機及4名潔淨工人組成。食環署預計在續訂有關的街道潔淨服務合約時，把上述服務推展至所有公廁，每年預算開支約6,000萬元。