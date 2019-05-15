西區警察宿舍申重建涉540個宿位　規劃署不反對　料可闖過城規會

西區已婚警察宿舍早於1955年落成，惟自2006年起丟空，至今已13年。警務處近日向城規會申請，將西區警署旁的已婚警察宿舍、員佐級已婚宿舍，重建為3座部門宿舍，並提供約540個宿位。 據規劃署提交文件，當局不反對改劃申請，料將很大機會獲城規會通過。有關申請將於本周五（17日）在城規會審議。

西區已婚警察宿舍已丟空13年。（資料圖片／張浩維攝）

警務處早前向城規會提交申請，將西區警署旁的已婚警察宿舍、員佐級已婚宿舍，申請重建作綜合發展，包括3座樓高28至29層的部門宿舍，提供540個住宅單位。

現址樹木屬常見品種

因應有關申請及發展，現址共38棵樹木，有34棵將需砍伐，另有4棵則要移植。據政府部門指，相關樹木都屬於常見品種，如細葉榕、構樹等。規劃署認為，由於申請人會重新種植40棵樹木以作補償，因此相關發展不會為影響現有景觀，惟砍伐樹木前要先經當局同意。

多個政府部門亦表明，其發展不會對交通、環境構成影響。

收到97份反對意見

規劃署指，因應各個政府部門意見，對今次的重建申請並不反對，但建議，除非已動工或其許可獲廷期，否則城規會倘通過申請，其批准年期應只生效至2023年5月17日。

城規會就有關申請收到104份公眾意見，當中有97份表示反對。有意見指出，其宿舍已丟空13年，批評警務署浪費土地資源，無視團體要求增加社區設施的訴求。同時，有意見又建議宿舍應歸還予政府產業署，以作更好的規劃的發展。

有意見更批評，不少大型樹木要被移走，惟受影響樹木具歷史價值，即使重新種植，亦難以補償。