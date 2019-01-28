【西區警察宿舍】丟空13年擬重建　地區人士：「大半層做更衣室」

本港房屋供應緊張，但仍有珍貴的土地白白被浪費。西區已婚警察宿舍丟空超過十年，近日香港警務署終於作出規劃申請，擬將有關用地重建成3座部門宿舍，合共提供540住宅單位。不過，重建計劃被地區人士質疑，用途並不合理，亦無考慮當區居民需要，「本來100個宿位都無人住，依加仲要起多啲？」。

位於西營盤德輔道西280號的西區已婚警察宿舍建於1955年，到2006年宿舍所有住客已經遷出。翻查資料，西區已婚警察宿舍的用地原定於2006年9月底之前交回產業署，惟附屬單位仍未遷出宿舍，故多次延遲。2008年審計署批評警方行動緩慢，要求加快搬遷速度，以拆卸發展。然而，拖延近13年，宿舍用地至今仍遭丟空。

本年1月17日，香港警務署指西區已婚警察宿舍地段的「發展潛力未得以充分利用」，遂向城市規劃委員會提出規劃申請，擬將有關用地重建成3座部門宿舍，提供540個住宅單位。

西區已婚警察宿舍丟空近13年。（資料圖片／張浩維攝）

這些年來，不少地區人士曾作出發展建議，例如中西區區議會曾建議將有關地方發展成社區服務綜合大樓，以回應社區需要，亦有區議員提出把該址改作過渡性房屋。如今警務署決定重新規劃，於原址發展作部門宿舍，令地區人士質疑，計劃並未關注社區需要。

地區組織「西環飛躍動力」召集人葉錦龍表示，當區社區設施不足，最接近該處的社區會堂已經是近石塘咀水街的東華社區會堂，不少社區組織都透露，難以找到場地舉辦活動。同時，他希望重新檢視宿舍的需求，「本來100多個宿位都已經無人住，最後要丟空。如今又霸返嚟，話要再起多啲宿位，完全無數據支持，究竟對宿舍有幾大需求。」

計劃中的用地有多棵樹木，葉錦龍預料動工時要斬除約40棵健康的大樹，他認為毫無道理，「2、30年嚟，呢度都係一個都市園林，啲樹生得非常茂盛，有咩理由突然話要起個唔知有無人用嘅宿舍，就要斬左啲樹。」宿舍底層有大半層會興建更衣室，他質疑更衣室的需求根本不大，「究竟有無咁多警員，需要用到咁大嘅更衣室？」

計劃若動工，多棵大樹或遭移除（城規會文件）

中西區區議員鄭麗琼年前建議將該土地改作臨時房屋，以解決房屋供應緊張的情況。對於現時的重建計劃，她則表示該土地原屬「政府、機構或社區用地」（GIC），重建作警員宿舍也是無可厚非，但認為應該更善用土地資源，如研究在該處興建地下停車場供公眾使用，以及在平台興建安老院，應付社區需要，「係咪有必要用咁大個更衣室呢？」

規劃申請中，地盤面積為3,672.273 平方米，亦將設71個私家車車位、6個電單車車位、23個西區警署專用車位和3個上落客貨車位。公眾可於2月15日前可就有關計劃向城規會提出意見，會議將於3月8日舉行。

重建申請位置。（城規會文件）