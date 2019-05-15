政府料2027年高學歷勞動人口供過於求　較低學歷工種「工求人」

勞工及福利局向立法會人力事務委員會提交文件，匯報「2027年人力資源推算」的主要結果。因人口高齡化及生育率偏低，勞福局預料在2027年有約20萬名65歲或以上長者是勞動人口，而然本地人力依然是供不應求；數據顯示，供求的差額高達17萬人。 局方亦在文件中分析出，未來高技術職業組別的勞動人口所佔比例會增加，然而在2027年的「研究院」學歷的勞動人口將供過於求，反而「學士學位」、「初中及以下」學歷的工種將出現大量空缺。

勞福局預料，2027年人力空缺將達17萬人。（資料圖片）

勞福局預料2027年人力空缺達17萬人

勞福局文件顯示，在2017年至2027年期間，本地人力供應將會先升後跌，平均每年下降0.2%。其中在2017年至2022年間，本地人力供應平均每年增長0.2%，當中「65歲或以上」的勞動人口將由2017年的126,500人，上升4.9%至2027年的160,800人，是所有年齡層中增長最多的部分；而增長第二多的則為「55至64歲」，增幅僅為2.1%，不足「65歲或以上」的一半。

然而在2022年至2027年間，勞福局預料平均每年的人力供應將下降0.6%，然而「65歲或以上」的人力供應增長仍平穩，繼續由160,800人上升至197,300人，增幅仍達4.2%；相較第二高增長的「35至44歲」0.7%多達6倍。

局方推算，到了2027年的時候，本地人力供應只有357萬人，然而需求卻高達374萬人，人力空缺將高達17萬人。局方解釋，供求差額是源於人口高齡化及生育率偏低。

2027年 初中以下學歷工種缺7.65萬人

近年本港有不少高等學院成立及獲得升格，專上教育逐漸普及，但學歷愈高未必代表工作機會愈多。

文件指出，預料到2027年，「研究院」學歷的勞動人口將供過於求，差額達16,300人；然而，其他較低教育程度的職位，都會出現人力供應不足的情況，當中「初中及以下」學歷的工種料出現76,500個職位空缺，其次「學士學位」程度亦將出現50,900個空缺。

局方預料在2027年「研究院」學歷的勞動人口將會出於供過於求，然而低學歷工種將出現逾7萬個職位空缺。（勞福局文件）

未來漁農業人力需求每年跌近7%

而鑑於未來香港會繼續轉型為知識型和高增值的經濟體，局方預料未來高技術職業組別的勞動人口所佔比例會增加，當中人力需求增長較多的包括專業及商用服務業（平均每年增1.4%）、資訊及通訊業（平均每年增1.2%）、金融服務業（平均每年增1.1%）；而需求減少的包括農業、漁業及採石業（平均每年跌6.8%）、製造業（平均每年跌2.9%）。