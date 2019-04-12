羅致光稱長者就業數字已大幅上升　否則本港勞動人口早已下降

早前拾荒者黃姐在立法會福利事務委員會公聽會上，向勞工及福利局局長羅致光哭訴，求職時遭受年齡歧視，卻被羅致光反駁一句「可以去勞工處協助就業」，惹來社會熱議。 事隔多日，立法會特別財務委員會今（12日）討論勞福局的「福利」部分時，立法會議員鄺俊宇再就事件追問，又提到勞工處轉介工作的成功率只有17%，要求局方提供改善方法，令長者更容易就業。羅致光回應指，勞工處已接觸該女士；他又引述07年至今的長者就業數字已大幅上升，直言要不是長者就業，本港的勞動人口已經開始下降。

羅致光指要不是長者就業，本港的勞動人口已經開始下降。（資料圖片/李澤彤攝）

據早前勞福局向立法會提交的資料，在2018年勞工處共接獲11,941名50歲或以上求職人士登記使用勞工處的就業服務，然而成功透過勞工處轉介獲聘的卻只有2,044宗，佔總數的17%，不足兩成。

民主黨立法會議員鄺俊宇在會議上引述數字質問羅致光，直言長者就業數字略為偏低，顯示長者求職仍有困難，要求局方提供改善的方法。他同時提及早前拾荒者黃姐，在公聽會上哭訴遭受年齡歧視，卻被駁一句「可以去勞工處協助就業」一事，要求羅致光收回「勞工處係萬能」的說法。

60至64歲就業人士已由8萬增至25萬

羅致光回應時表示，勞工處已接觸該女士，他又否認曾經說過「勞工處係萬能」的說法。他又提到，60至64歲人士就業數字已由2007年的8萬多，增至去年底的超過25萬。直言要不是長者就業，本港的勞動人口已經開始下降；政府會繼續爭取改善協助長者就業。