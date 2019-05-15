馬會經理涉優惠兩父女投247萬合約　官認為不涉欺詐裁脫罪

馬會在籌備130週年紀念時，一名女經理向馬會推薦紀念品供應商時，涉嫌把一對父女有關的6間公司列入推薦名單，遴選階段時，又疑叫下屬給這父女的公司給予較高的評分，令父女任董事的公司獲7份涉及逾247萬的合約。法官認為整個遴選階段經不同馬會員工，看來在「陽光下」進行，且馬會並沒要求供應商申報與其他供應商的親屬關係，涉案3人並沒作出欺詐，裁3人罪脫。

第三被告黃芷茵被裁定罪名不成立。（資料圖片）

三名被告：嚴仕芯，39歲，馬會創作事務經理；黃胄，58歲；及黃芷茵，33歲，二人同為皇朝印刷製作有限公司（下稱皇朝印刷）股東兼董事，亦是父女，三人原被控一項串謀詐騙罪名。

認為經理或想減輕工作量

法官裁決時指，首被告在籌備馬會130周年紀念活動時的確工作繁忙，多項工作令她疲於奔命，理解她希望提供一條龍服務的皇朝印刷中標，以減輕工作重擔及壓力，但遴選過程會經過不同階級的馬會員工，而採購部擁有終於決定權，過程看來是在「陽光下」運作，首被告無法隻手遮天、任意妄為控制結果，且皇朝在樣板評分獲高分，不涉及以欺詐手段令不合格結果變成合格。

無要求供應商交代親屬關係

法官又指，馬會容許供應商提供一條龍服務及「判上判」，又沒規定要列明供應商與供應商之間有否親屬關係，雖然同參與投標的盛世制作公司及SewSimply 公司屬次被告的女兒，但不代表次被告在公司擁控制權，且控方亦沒有證據證明投標的6間公司均由次被告及第三被告控制，控方無法證明3人作出詐騙，故裁定3人罪脫。

首被告負責挑選供應商

控方案情指，2014年馬會開始準備翌年的130週年紀念 ，首被告負責挑選採購紀念品的供應商。她於同年5月指示下屬，向採購組推薦了5間公司，惟該些公司事後被發現與皇朝有關。

控方亦指，首被告曾叫下屬給皇朝較高的分數；她又曾向下屬透露，除皇朝外的另5間公司，均與次被告有關，皇朝最終獲7份採購訂單，合共2,473,620元。

案件編號：DCCC 630/2017