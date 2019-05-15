獲雙親出資買樓　中年散工冒父母簽名抵押借800萬還賭債　囚52月

中年倉務散工獲父母出資購入將軍澳蔚藍灣畔單位，予他及妻女同住，但散工卻因欠下逾800萬元賭債，偷偷假冒父母簽名，以單位抵押向財務公司申請850萬元按揭還債，事後更要先還利息後還本金，每月還高達10萬元利息，惟散工四處「撲水」，還款1年後，事件終於「爆煲」，父親收到財務公司追款信件後報警揭發事件。散工今（15日）於區域法院就偽造罪及使用虛假文書罪被判囚4年4個月。

被告何家文在區域法院承認偽造及使用虛假文書罪，被判入獄4年4月。（資料圖片）

被告何家文，41歲，承認一項偽造罪及一項使用虛假文書罪。

官斥被告破壞誠信

法官判刑時指，被告獲父母出資購涉案單位，原想讓他可予妻女同住，又將他列為聯名持有人，被告卻破壞誠信，假冒父母簽名，為還賭債，向財務公司申請巨額貸款，雖已還120萬元，但仍未還分毫本金，而被告用作抵押的單位非真實，以欺詐手段獲借款，令財務公司沒真正抵押保障，決定就兩罪以6年半為量刑起點，考慮到被告認罪，故作出以上裁決。

妻案發後已離婚並帶走兩女

辯方求情指，涉案單位由被告父母出資購入，以給被告一家四口居住，被告與父母以「長命契」形式持有單位，但東窗事發後，被告的妻子已跟他離婚，兼帶同2名女兒搬離涉案單位，只留被告獨居。

被告欠賭債800萬

辯方又謂，被告事發前欠下約800多萬元賭債，而中介最初接觸他時已知他負債，向他提供授權書，被告因愚蠢，沒想後果而假冒父母簽名，而該850萬按揭已直接用於還債及支付佣金，被告終只有約10萬元到手。被告在借貸後，需要先還利息再還本金，每月還款達10萬元，他在被捕前已還款120萬元，但仍只屬利息。

單位將要拍賣

法官質疑被告何來那麼多錢還債，辯方則解釋被告當時有工作，但亦要問家人及朋友借錢還款。辯方續指，2017年東窗事發，得知父親報警後已立即到警署自首，已感到後悔、充滿罪疚感。對於父母的實際損失，由於單位尚未拍賣，沒證據顯示二人損失。

中介建議「授權書方式」借錢

案情指，被告父母於2004年購入將軍澳單位，並將被告加入作為單位的聯權共有人。不過被告2016年1月初拮据財困時，收到陌生中介來電，問他是否需要用錢的。數天後，他與中介會面時，中介建議他可以「授權書方式」借錢，並將一份空白的授權書交予被告。

被告假冒父母在授權書上簽署

被告返家後在授權書上假冒父母簽名，令文件看來是父母授權被告簽立關乎涉案單位所有作為、契據、事宜。被告及後再與中介會面，並向財務公司富英有限公司申請850萬元按揭，按揭在數天後獲批。被告的父親於2017年5月26日收到富英來信，指涉案單位已作按揭，而單位擁有人一直欠款，被告父親對按揭毫不知情，遂報案處理，而被告在同年6月2日向警方自首。

案件編號：DCCC52/2019