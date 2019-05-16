【一田購物優惠日】下周四起19個購物點舉行　60吋4K電視售6000元

崇光百貨SOGO Thankful Week 2019將於本月26日結束，半年一度的「一田購物優惠日」則會於本月23日（下周四）起一連五日（至27日），在全港11間分店及8個特別展場同步推出舉行。 一田百貨行政總裁黃思麗估計，中美貿易戰的確會影響消費意欲，令消費者變得緊慎。但她指超市貨物屬生活必需品，受影響較輕微，惟百貨影響較大，相信推出「大特買，超抵價」，更能搶客。一田將推出過萬款一折產品吸客，當中包括售價約6000元的60吋 SHARP 4K電視機，但只有一部可供搶購。

黃思麗稱今年將擴大貨品的減價幅度，增加入貨量，採取薄利多銷對策。（梁煥敏攝）

黃思麗表示，剛過去的冬天較以往和暖，較影響衣物、床上用品及火鍋食物的銷情，認為「天氣影響」較中美貿易戰更為嚴重，笑言：「希望大減價嗰幾日好好天啦！」

她又指，今年將擴大貨品的減價幅度，增加入貨量，採取薄利多銷對策，又首推9款「原箱」貨品，包括洗衣球、支裝飲品及拉麵等貨品，顧客付款後可於下月1日至16日憑貨單取貨，「因為好多人話想買多啲，但無手拎，所以我哋試行呢個方法。」。

多款產品以一折發售，如A THENS 12公布抽濕機。（梁煥敏攝）

聲稱有萬款產品一折發售

一田將推出過萬款一折產品，設三大尋寶區，當中包括「1折震撼區」、「$99筍貨區」及「3折起電視區」等，期望購物優惠日生意額可按年上升5%至8%。

每逢「購物優惠日」推出，各個「準買家」均會做好功課，了解價錢後大量入手心儀貨品，一田率先預告一折產品，當中包括下周五（24日）推出、限定99元（一折）的Toshiba鐵板萬用鍋，限售3部 ；49元的BOSCH直髮器 ，各店只限2件；199元ZWILLING TWIN Nova 24厘米雙耳煎炒鍋，每店限售50個。

LE CREUSET Palm 22厘米琺瑯鑄鐵淺底鍋為980元。（梁煥敏攝）

SHARP 60吋 4K SMART TV 售5,990元，但只限一部，要買就要鬥搶。（一田百貨提供圖片）

至於焦點，可能是只限一部的SHARP 60吋 4K SMART TV ，售5,990元。此外，「港女煲」LE CREUSET Palm 22厘米琺瑯鑄鐵淺底鍋，每個售980元；舊款Dyson V6無線吸塵機連送你電動吸頭，每套售2,180元。記者曾到網上格價網了解各區售價，不少貨品的確較為相宜，惟大減價貨品大多為舊款產品。

床上用品一向為一田優惠日的必搶用品。（梁煥敏攝）

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此外，一田沙田分店生意受商場裝修工程影響，預期今年聖誕前夕可以全面重開；北角分店料於今年11月開幕。