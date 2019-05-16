中大醫科2019年入學收生門檻為7科40分　陳家亮：7科表現更全面

為增本港醫生人手，香港大學及香港中文大學的醫科生學額已增至530人。中大今日公布2019年收生門檻，香港文憑試(DSE)考生考獲7科40分及面試合格，做可循聯招（Jupas）入讀內外全科醫學士課程。中大醫學院院長陳家亮表示，相比只參考6科成績，參考7科成績，整體表現更全面。 陳家亮又強調，收生多來自基層家庭，考DSE學生遠多於考IB（國際文憑課程）的學生，惟暫時未能提供DSE生的比例或數字，「有時講左出嚟，做唔到好尷尬！」

中大醫學院院長陳家亮表示，相比只參考6科成績，參考7科成績，整體表現更全面。 （陳芷昕攝）

中大醫學院將於2019學年推出「學生自主課程」學生除修讀內外全科醫學生外，可安排適合的學習活動，包括到海外院校交流、修讀研究院課重、參與人道救援、組織社區義務工作等。

中大醫學院助理院長（入學）莫仲棠稱，中大醫學院以循序漸進方式，讓醫科生在第一年可先慢慢學習，探討個人的學習方式，第二年才開始學習醫學內容。

中大醫學院助理院長（學習體驗）吳兆文表示，坊間有人認為醫科生並非「大學生」，因為學習忙碌，不能副修其他科目，甚至上莊。而中大推出的「學生自主課程」，讓學生可在假期或其他適當時間，學習自己有興趣的科目，包括語言課程，及到外地體驗學習等。

擴建醫學大樓以應付未來再增醫科生

另外，因應醫科學額的增加及日益增加，中大醫學院正進行醫療教育設施提升工程，增強硬件上配合，當中翻新李卓敏基本醫學大樓已經完成，而在大埔第39區興建教學科研綜合大樓；至於於威爾斯親王醫院附近興建多用途教學大樓及附屬學生住宿設施，則需待政府批准，且通過立法會財務委員會通過，他希望可於2025年前完成。

他預計大埔第39區興建教學科研綜合大樓可容納300至400個醫科生。陳家亮表示，現時中大有265個醫科生學額，擴建醫學大樓是未雨綢謬，應付未來有可能再增加醫科生的數量。