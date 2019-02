港大醫科取錄DSE學生比率低於承諾　梁卓偉指港大收生多兩粒星

香港大學醫科去年經聯招取錄的本地醫科生比率只有49%,遠低於港大醫學院院長梁卓偉曾承諾的75%,梁卓偉在去年11月初港大醫學院入學講座上,曾指不會深究出現該比例的原因。 不過,梁卓偉去年底發表向醫科畢業生演講,提及他認為學生不選擇港大醫科原因有二,其一是部分成績「摱車邊」的學生,或不會冒險把港大醫科放在Band A1級別選項,反而有「更安全」的選擇;其二是由於中文大學醫科數年前曾修改課程設計,令學生毋須讀滿6年已可畢業,部分學生或選擇修讀年期較短的課程。

港大醫學院院長梁卓偉在去年12月1日,於香港大學李嘉誠醫學院第200屆學位頒授典禮上發表演講,分析學生不選擇港大醫科是有兩大原因。(港大醫學院網頁圖片)

港大醫學院院長梁卓偉在去年12月1日,於香港大學醫學院第200屆學位頒授典禮上發表演講。他表示,港大醫科保證每年保留最少75%學位予經聯招取錄的本地學生,而其他學士課程都未能做到這一點,亦沒有跟隨港大的做法,令他感到失望。

梁卓偉:港大DSE收生比「姊妹課程」多「兩粒星」

他表示,在去年夏天前,港大醫科的DSE收生取錄率一直成功超過七成,不過去年為一半,但他覺得值得鼓舞的,是港大收取的學生成績優異。本港有中文大學及港大開辦醫科,梁卓偉以「在獅子山另一邊的姊妹課程(our sister programme over the other side of the Lion Rock)」形容中大醫科,「不點名」指出港大錄取的學生DSE成績都比「姊妹課程」多「兩粒星」。

梁卓偉(左)在去年11月初港大醫學院入學講座上,曾指不會深究出現該比例的原因。(資料圖片/鄧穎琳攝)

在「風波裏的茶杯」中選擇保持沉默

對於港大醫科本地生不足75%,梁卓偉稱自己當時被傳媒嘲笑他食言,但他在「風波裏的茶杯」中選擇保持沉默,是因為他認為自己的職責,是在政治逆風中,保護學術環境。

梁卓偉重申,港大醫科已提供(offered)超過八成學位予聯招學生,分析部分學生最終不選擇排名亞洲首三大的港大醫學院,是有兩大原因。他解釋,第一個原因是部分學生處於入學門檻的邊界,所以會選擇「較安全」的課程,而非冒險把港大醫科放在Band A1,他認為這屬完全理性的行為。

其次,他重提中大醫學院在2015年把課程年期由6年改為5年一事,形容是增加了「彈性」,但就令學生有十分不同的體驗,他並斥責教育局、醫務委員會及大學教育資助委員會在此事上監察不力(oversight),稱不明白為何會默許此事發生。2015年中大醫學院拋出讓部分學生可選擇「跳級」的建議後,梁卓偉公開批評該做法,並稱「教育無捷徑」。

中大曾建議跳級搶尖中尖 梁卓偉稱教育無捷徑



不過,其實中大醫學院在一片反對聲音下,於2016年已更改有關做法,醫科生除需修讀5年醫科,亦必須花一年做研究、人道救援、海外實習或修讀其他碩士課等,即其學生亦需花6年才畢業。而港大醫學院在同年亦新增「增潤年」,讓學生可騰出整個三年級學年,參與一年的學習活動,到海外大學交流或到落後地區義教等,被指與中大「看齊」。