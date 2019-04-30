【MMI面試】港大醫科生分享面試技巧　自信對答最重要

DSE快將完結，不少學弟妹經已開始準備6月分的面試。曾經歷MMI面試（Multiple Mini Interview迷你多站式面試），以下有幾點希望有助今屆考生表現自如。

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一、切忌死記硬背

與Pre-clinical學習和DSE有別，MMI並無絕對答案。MMI問題類別亦多不勝數，可涵蓋中港外時事、科技應用、生活常識、人際解難、道德論理等等。議題新舊交織，可能與近年熱門時事有關，也可能談及歷史事件或科技發展。硬背非但浪費時間，更讓考官認為你只是背書機器。而且考官與你只是淺談數分鐘，「拋書包」反而顯得累贅。

二、事實勝於雄辯

當然，背景知識亦能畫龍點睛。假如你想引用證據又應如何拿捏？個人建議提供的證據要有三項條件：

（1）簡單明瞭直截了當

（2）資料數據正確無誤

（3）來源可靠容易引用

比較常用的便是衛生署、醫管局、衛生防護中心、世衛這些來源。如果資料被質疑，相信亦能對答如流。想當年我道出個人意見時被考官用世衛指引質疑，場面實在尷尬。

↓↓點圖看港大2018年資訊日開放的MMI面試模擬場景及試題↓↓

三、對答技巧為主

假如被質疑，我又可如何應付？是否又代表「凶多吉少」？其實MMI真正的目的正是想考驗同學的應答方式，正如醫學院院長明言，醫學知識並非面試重點。考官之所以質疑同學，是因為科學探究正正由「質疑」開始。學懂質疑和被質疑，學懂以真確數字回應才是大學學習的精髓。

同學面對被質疑可以有兩種做法：

（1）用確實數據回應，但你要考慮下一步：考官或會質問你如何肯定資料真實性

（2）對議題不熟悉的話，你可以用親身經驗作分享，但可以提及如何能完善答案，例如舉例說明自己或學術機構可以繼續研究。當然此方法並非萬靈丹，可一不可再。

港大醫學院2018年資訊日，開放了模擬試場予學生參觀。（鄧穎琳攝）

四、腦眼口急轉彎

考場為一條長走廊左右的課室，每間課室內外設有同步的計時系統。考生會有兩分鐘在門外準備，兩分鐘完結便需馬上進入課室，六分鐘對答後便需立即回到走廊預備。然而，兩分鐘準備，連同出課室、睇題目等程序，實際只有一分半鐘思考及練習。

同學不要因為準備未完成而焦慮，因為根本不可能完成準備。步入課室最重要是保持自信，將初步想法論述，考官會再追問，令你答案更完善，亦顯示你的對答技巧。

［五、禮多人不怪］

緊張在所難免，加上準備時間短暫，有時或者會未能暢所欲言。但最重要是保持冷靜和禮貌。無論是打招呼、答問題，抑或被質問、被難倒，亦應該保持笑容。面試的考官可能是講師、PBL（Problem Based Learning問題導向學習）導師，甚至教授、院長。當年面試我的其中一位考官便是醫學院前院長楊紫芝教授，在醫學界和大專界舉足輕重。但無論如何也不要被眼前考官的威嚴所嚇倒，他們都會用貼地的形式與你互動，說不定比你更熟悉社交媒體的文化。

港大醫學院院長梁卓偉稱希望盡量透過面試選出合適做醫生的學生。(林若勤攝)

整體而言，MMI是既使人有壓力又驚喜的面試，一方面時間緊湊，另一方面讓你感受到醫學院教授的友善和耐心。最重要的是，以「平常心」、「精明腦」面對。

祝各位面試順利！

P.S.：去Grad trip亦要留意日期和email！大學隨時有資訊通知大家。建議「飛線」給家人，以免錯過大學電話！

作者簡介：Chc957

長於基層，看世界、看事情的方式與身邊人或有不同。夢想能為社會帶來希望和溫暖。自幼喜歡思考創作，希望一筆一字能帶來共鳴。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「醫科生分享面試技巧 平常心精明腦最重要」​】

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