【股壇醫生被捕】曹貴子擬往澳洲辦移民手續　官准以70萬保釋

康宏環球控股早前捲入廉政風暴，繼王利民、馮雪心等多名高層人員先後被廉政公署拘捕後，前董事曹貴子被廉署起訴並成為事件中首個被控的高層，他被控一項串謀詐騙罪，今午被押解至東區裁判法院提訊。曹的代表律師申請讓曹於本月19日至22日到澳洲處理移民手續，裁判官批准申請，但因他要離港，將其保釋金加碼至70萬港元。案件押後至7月24日再訊。

曹貴子被廉署拘控後，即被押解至東區法院提堂。（羅君豪攝）

被告曹貴子，55歲，報稱為商人，今由資深大狀王正宇代表。控方申請今日毋須答辯，以待確定法律意見，要求押後至7月24日，雖然控方不反對被告保釋，但冀法庭施加較多的保釋條件。

要求離港 保釋金加碼

裁判官批准讓曹保釋，但曹稱在本月19至22日須離港往澳洲，官將保釋金加碼至70萬元，又下令曹返港翌日需要到廉署報到，在港期間要住在報稱地址，除了被告在康健國際醫療集團有限公司的秘書外，被告不得接觸其他證人，不可與秘書談論案件。

據了解，被告於2014年一家六口申請移民至澳洲，但申請被拒，他現時要到澳洲處理就移民申請結果上訴的事宜，故向法庭申請離境。

辯方指控罪含糊

另外，辯方又提出控罪有含糊之處，控方並沒清楚寫出控罪所指的另外兩名串謀者的身分，但事實上2人身份為康宏前執董陳毅凱及前董事陳麗兒，要求控方列明同謀者身分。

涉未向聯交所披露曹為影子董事

控罪指，他涉嫌於2016年4月1日至2017年12月7日期間，與另外兩人串謀詐騙聯交所、康宏環球的董事局、股東及投資者，即不誠實地向聯交所隱瞞他是康宏環球控股的主要股東、沒有向聯交所披露他是康宏環球的實質或影子董事、向康宏環球及聯交所隱瞞康宏財務收購信盈國際是一宗關連交易，及導致康宏財務於2016年9月在沒有召開必須的公司會議或符合聯交所證券上市規則的情況下收購信盈國際。

案件編號：ESCC1232/2019