男子涉姦女神案　事主否認為毒品接近被告　哭稱：係我蠢唔抵可憐

疑有黑幫背景的男子涉姦女神案今日續審，辯方律師今（16日）繼續盤問女事主時，直指女事主為想換取被告的免費毒品，曾與被告有撫摸接吻等親密接觸，事主激動否認，並說：更說：「係我做錯咗，搞到今時今日咁，係唔抵可憐㗎」、「係我蠢，一個女仔上咗去（案發賓館）。」事主最後因情緒波動無法作供，案件押後至明天繼續。

花名「吉利仔」的被告曾友狄在高等法院否認強姦、刑事恐嚇等三罪名。（資料圖片）

辯方指事主想從被告取免費毒品

辯方律師今日繼續盤問女事主時，問及有關女事主所吸食的毒品的來源，又再次詢問她有否與被告等到賓館吸食毒品。女事主指她已經忘記是誰人向她提供毒品，但就肯定不是被告，也從沒有與被告等談及或吸食毒品。

辯方律師再向女事主指出，她早前聲稱與「廣少」等到賓館聊天的說法是「一派胡言」，實際上女事主是與被告等人到賓館吸毒，而在過程中女事主曾容許被告對她做出一些親密行為，如撫摸、依在大腿上甚至接吻，原因在於女事主希望從被告處獲得免費毒品；女事主不同意。

事主激動稱：係我蠢唔抵可憐

代表被告曾友狄的律師質疑，女事主於2018年1月1日清晨收到被告的恐嚇訊息，為何不立即向身旁的朋友，或甚向警方求助。女事主解釋，當時覺得有危險，但只希望盡快解決問題，故跟從被告指示到荃灣賓館，她承認當時「無諗咁多」、「我係衝動」，又說：「係我做錯咗，搞到今時今日咁，係唔抵可憐㗎……係我蠢，一個女仔上咗去（案發賓館）。」期間，女事主一度情緒激動無法作供，需暫時休庭。

口供出入因事隔良久

審訊重開後，律師向女事主指出，案發當天女事主主動提出與被告見面，為想一同吸毒，又質疑女事主當天受毒品影響。女事主否認，又指當天只有與朋友飲酒，整個過程十分清醒，並解釋口供有出入只因事隔至今已一年多，對案件的細節記憶模糊。

惟女事主作供不久後即稱身體不適，主審法官邱智立於是將案件押後至明天再訊。

被告曾友狄，29歲，報稱無業，被控刑事恐嚇、聲稱是三合會社團的成員及強姦等3項控罪。

案件編號：HCCC 266/2018