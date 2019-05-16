【逃犯條例】長和系李澤鉅：對集團無影響　銀娛呂耀東：值得支持

政府提出修改的《逃犯條例》內容備受爭議，早前剔除9項經濟罪行，被指釋除部分商界憂慮。長和系長江基建和銀河娛樂分別在昨日（15日）和今日（16日）舉行股東會，出任長江基建主席的李澤鉅表示，修例對集團發展無影響，銀河娛樂副主席呂耀東更指《逃犯條例》值得支持，兩人都表態不反對修例。

長江基建昨日舉行股東會，主席李澤鉅稱《逃犯條例》對集團發展無影響，與業務無直接關係。（資料圖片）

李澤鉅：我們都守法，並非逃犯

長江基建昨日舉行股東會，有記者問及修訂《逃犯條例》會否影響集團業務，主席李澤鉅則回應指條例修訂對集團發展無影響，與業務無直接關係；而集團盈利及現金流主要集中在香港以外地區，故對集團影響不大，又直言「我們於每一個國家都是守法的公民，並非一個逃犯」。

銀河娛樂昨日舉行股東會，副主席呂耀東（左）指《逃犯條例》值得支持，條例將會顧及港人，並為港人帶來保障。（資料圖片）

呂耀東：條例保障港人

銀河娛樂昨日舉行股東會，副主席呂耀東被問及《逃犯條例》，他回應指條例值得支持，又說個人認為條例將會顧及港人，並為港人帶來保障，因此有需要說清楚什麼可做或不可做，有信心修例會考慮各界關心之處。