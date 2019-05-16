湯家驊、李柱銘求外援無助解決問題　《逃犯條例》應重返本地討論

《逃犯條例》修訂爭議鬧得沸沸揚揚，前陣子立法會兩派議員扭作一團，攝入各大國際媒體的鏡頭。近日美、德、英多國先後就《逃犯條例》一事表示關注，本來一條本地法律的修訂，竟演變成國際事件，另一邊廂行政會議成員湯家驊，竟又在此風高浪急之時，上京拜會港澳辦主任張曉明，引來極大爭議；另一方面，民主派頻頻外訪，企圖引入外國干預，亦令之難以得到完滿解決。

周浩鼎、葛珮帆以手提電話拍攝會議廳內的情況。（盧翊銘攝）

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特區政府提出修訂《逃犯條例》，從完善跨境司法公義的角度來看，無可厚非，但當局於台灣殺人案後向立法會提出要「堵塞法律漏洞」，聲言這是使殺人疑犯繩之於法的唯一方法，又在修訂草案加入了中國大陸及澳門兩個司法管轄區，企圖霸王硬上弓，自然引起民主派猜忌，亦是無視許多市民對陸港司法制度差異的焦慮。上個月13萬人上街示威，為林鄭上台以來最大型的社會運動，足見《逃犯條例》爭議非常敏感。作為一個負責任政府，應當盡力紓解市民憂慮，林鄭卻反堅持要於立法會今夏休會前通過，對反對聲音置若罔聞之態度，毋怪會令事件一再激化。

當風波愈演愈烈，身為林鄭政府行政會議成員，在此次修例爭議中擔當重炮手的湯家驊，竟不是與反對草案的法律專家陳弘毅、大律師公會前現任主席等公開對話，以釋公眾疑慮，而是上京求援，借港澳辦主任張曉明之口向港人放話，此無異顯示政府已無力拆彈，唯有靠北京出手，對林鄭管治能力及威信而言，都大打折扣。加上中央現時嚴陣以待者，乃貿易戰談判。此時湯家驊北上為中央添煩添亂，毫不懂審時度勢。

中聯辦近日亦一改對爭議的低調態度，開始開動輿論機器，發動多個社團在報章刊登支持修例廣告，其內容及模式幾乎一模一樣，白底黑字，紅色的社團名字，類同的標語，均支持修訂《逃犯條例》，儼如當年周融等人發起的反佔中運動一樣。如此鬥晒馬、鬥數人頭的鬥爭方式，對於平息《逃犯條例》爭端毫無作用，也正重演當年佔領運動藍絲黃絲壁壘分明之局面，勢必令本已元氣大傷的社會再度撕裂，對林鄭日後施政將百害而無利，也跟林鄭上台時承諾要讓社會復和的承諾背道而馳。

李柱銘等民主派領袖一直以來對港人製造「洋菩薩」打救香港之假象，顯然不明白西方國家口惠而實不至的本質。（資料圖片/梁鵬威攝）

另一邊廂，民主派最近也積極外訪，企圖以此向政府施壓，李柱銘率李卓人、麥燕庭、羅冠聰等人訪美，將與美國國務卿蓬佩奧會面，陳方安生偕郭榮鏗則訪德，然而其成效多大令人質疑。民主派多年來一直有就政改等議題外訪與外國領袖會面，如2014年政改一役，李柱銘便偕陳方安生出訪英美，要求對方聲援香港的民主運動，但最終仍改變不了「八三一決定」。

其實在國家安全及普選此等重要議題上，北京根本不會因英美某政客的幾句貿然讓步。而且大陸經濟實力日盛，與歐美諸國的貿易額動輒上數十億計，香港問題根本非對方與北京打交道的首要議程。西方政客對香港的所謂關注，只不過是耍耍嘴皮，根本口惠而實不至。加上蓬佩奧最近積極對付伊朗，是否有暇東顧令人懷疑。一眾民主派領袖一直以來對港人製造「洋菩薩」打救香港之假象，顯然無補於事。

《逃犯條例》修訂始終為香港的內部事務，應該由香港政府自己負責。向什麼北大人、洋菩薩抱大腿不僅無助解決問題，更只會愈幫愈忙。至於立法會的僵局，終須69名議員坐低解決，不能假借外人。而此69名尊貴的議員，也是時候作出符合其身份的行為，作一個文明成年人的榜樣，方為香港社會之福。