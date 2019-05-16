【逃犯條例】傳政府將草案直上大會　李慧琼：未收通知，但有先例

有消息指政府將通知立法會，將《逃犯條例》草案直接交上大會，內會主席、民建聯主席李慧琼表示，沒收到相關通知。 李慧琼表示，明日內務委員會會議安排兩小時討論，其中包括應石禮謙要求，討論逃犯條例法案委員會的工作方向。她指，根據議事規則，內會有權交付法案委員會 審議草案，但也可透過其他方式處理法案，她相信明天內會會有激烈辯論，相信會議未能完成全部討論。

李慧琼（資料圖片/羅君豪攝）

李慧琼表示，坊間提出了不同方案解決爭議，包括解散法案委員會，另立專責委員會審議，但極少聽聞這種做法，甚至以她所知，以往立法會從未試過如此做。至於在內委會和事務委員會討論草案，她認為做法符合議事規則。對於「直上大會」，她就解釋政府有權決定何時恢復二讀，過往亦有毋須經法案委員會直接二讀的例子。

至於政府決定恢復二讀的時間，她就表示，政府決定後，她也會諮詢內務委員會，「行政立法機關之間有個諮詢過程，政府會給足夠時間考慮，也會參考內會意見。」她又指，嚴格來說並非一定要先解散法案委員才二讀；但對於外界認為解散法案委員會，或是擱置現時法案委員會爭議的出路，她則認為是方向之一。

胡志偉表示，13萬人上街反對逃犯條例修訂，特區政府仍然不打算拆政治危機炸彈，仍強推修例，本質上是與全香港市民為敵。他警告，政府修例所付的代價是「一國兩制不復存在」，令香港社會變成不再是「無風險、與內地有區隔的社會」。

林卓廷表示，有建制派曾說「直上大會」是核彈，倘政府決定繞過法案委員會，即是「用核彈轟炸立法會，摧毀法治」。他呼籲建制派不要沾沾自喜，「因首先被炸死的是商界，如果建制派，尤其建制派中的商界配合政府霸王硬上弓，到時有任何商家被要求移交回大陸，被充公財產，大家要記得是誰助紂為虐。」他又質疑，台灣方面已表明不接受修例下的移交，如政府強行修例導致無法移交台灣殺人案疑兇，「如何向死者交待」。他亦警告，政府不要低估民憤，「13萬人只是第一波，相信未來會是越來越大規模遊行示威」。

尹兆堅亦批評，如落實「直上大會」，讓政府繞過立法會既有程序，將是明目張膽地視立法會為橡皮圖章。他又稱，他所認識的外資企業人士中，有人向他透露，已準備修例後撤資，警告政府不能不理會。