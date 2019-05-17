【貝聿銘逝世】出身名門望族　傳奇從蘇州獅子林說起

美籍華裔建築師貝聿銘周四（16日）逝世，終年102歲。貝氏家族是名門世家，而貝聿銘的傳奇故事可以從蘇州四大名園之一的獅子林說起。

香港度過童年 曾入讀聖保羅書院

貝聿銘於1917年4月26日在廣州出生，他所在的貝氏家族是名門世家，有傳媒甚至形容這可能是「中國唯一富過十五代的家族」。貝氏家族於明代中葉遷居蘇州，是當時「蘇州四富」之一，叔祖貝潤生是「顏料大王」，曾斥巨資買下獅子林進行修繕供家族之用；而貝聿銘的父親貝祖詒則曾任南京國民政府中央銀行總裁，亦是香港中國銀行的始創人。

1918年，貝聿銘一家人為逃避政爭，舉家移居香港，他的童年亦在香港度過，曾入讀聖保羅書院。1927年，貝聿銘搬到上海，其後每年暑假都會回蘇州入住祖居獅子林，他曾謂：「創意是人類的巧手和自然的共同結晶，這是我從蘇州園林中學到的。」

封筆之作獻給了故鄉

貝聿銘1935年負笈美國攻讀建築學，於麻省理工學院取得學士學位，之後再於哈佛大學取得建築碩士學位。1948年，他加入紐約發展商Webb and Knapp，擔任建築部總監（Architecture Director）一職，直到1955年開始自立門戶，成立I.M. Pei & Associates聯合事務所。

起初他從設計公寓起步，後來逐步轉向公共建築，例如在1964年獲得甘迺迪圖書館（John F. Kennedy Library）的設計權，並在1989年參與法國巴黎羅浮宮的擴建工程，設計出羅浮宮入口處標誌性的玻璃金字塔。

2002年，85歲高齡的貝聿銘將封筆之作獻給了自己的故鄉，為蘇州博物館的西部新館擔任設計師，而這座建築就在他兒時經常玩耍的私家園林獅子林旁邊。

（綜合報道）