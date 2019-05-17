【貝聿銘逝世】建築大師與世長辭　終年102歲

美國《紐約時報》（The New York Times）等多家媒體報道，美籍華裔建築師貝聿銘周四（16日）逝世，終年102歲。他曾設計法國巴黎羅浮宮的玻璃金字塔，以及本港中銀大廈等劃時代建築，被譽為「現代派設計大師」。

貝聿銘善於運用光線與玻璃折射手法的設計，一直享譽整個建築設計界。

貝聿銘於1917年4月26日在廣州出生，父親貝祖詒是香港中國銀行的始創人。不過貝聿銘並無子承父業，他18歲時選擇負笈美國攻讀建築學，於麻省理工學院取得學士學位，之後再於哈佛大學取得建築碩士學位。

貝聿銘逝世：中銀大廈出自貝聿銘之手，設計靈感源自竹子的「節節高升」。（資料圖片 / iStock）

創作特色與作品

貝聿銘的創作一直堅持「讓光線來作設計」，貫徹將建築融合自然的空間觀念，設計出無數震撼世界的建築；他於1983年奪得被譽為「建築界諾貝爾獎」的普立茲克獎，2003年獲美國政府頒授終身設計成就大獎。

他筆下佳作無數，著名建築設計包括：法國巴黎羅浮宮入口處標誌性玻璃金字塔、香港中國銀行大廈、台灣東海大學路思義教堂等。貝聿銘近期的作品則有多哈的伊斯蘭藝術博物館、日本滋賀縣美秀美術館、澳門科學館及中國駐美國華盛頓大使館。

貝聿銘逝世：1989年3月29日，時任法國總統密特朗（François Mitterrand）在羅浮宮外與貝聿銘會面。（法新社）

（綜合報道）