噴射飛船推轉乘優惠吸客　搭新巴城巴最高扣減30元票價

入境處數據顯示，港珠澳大橋通車至今3月，本港海路出入境人次大跌近26%至331萬人次。為吸引更多市民搭船來往港澳，新巴及城巴今（17日）宣佈與噴射飛船合作，推出轉乘優惠。即日起至年底，市民用八達通乘搭新巴或城巴後，在上環港澳碼頭、屯門碼頭、中港城尖沙咀中國客運碼頭再「拍卡」登船， 船費可獲扣減巴士同等車資，最多可獲扣減30元，另可以50元升級客位。

新巴城巴宣佈與噴射飛船合作，推出轉乘優惠。（新巴城巴網頁圖片）

大橋通車後，經海路前往澳門的船客明顯減少。入境處數據顯示，截至今年3月的三個來往澳門、內地的碼頭包括上環港澳碼頭、尖沙嘴中港碼頭，以及屯門碼頭的出入境人次，按年合共跌約331萬，跌約25.9%。當中港澳碼頭由去年10月至今年3月，總出入境人次約648萬，相比2017年10月至2018年3月的約878萬人次，大跌約26.1%、減少約230萬人次。

噴射飛船早前推出港鐵轉乘優惠後，再與新巴及城巴合作推出優惠。市民即日起至12月31日使用同一張八達通乘坐巴士後，再於上環港澳碼頭、屯門碼頭、中港城尖沙咀中國客運碼頭「拍卡」登船前往澳門，可享同等車資的船票扣減優惠，最高扣減額為30元。同時，乘客亦可以50元享用客位升級服務。

市民若想用盡轉乘優惠，就要留意相關細項，包括乘搭最後一程新巴城巴路線後，以八達通付款起計120分鐘內需到達碼頭閘口，並用同一張八達通「拍卡」登船；而船票扣減的金額為對上一程巴士所扣減的車費；及每程只可提升一個客位級別，最高只能升級至尊豪級別客位，並要視乎客位供應情況等。