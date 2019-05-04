【五一黃金周】內地旅客經港珠澳大橋離港不用排隊 熱潮不再

一連四日的內地五一黃金周，今日來到尾聲，不少內地客陸續透過港珠澳大橋離港。雖然首三日來港內地旅客較去年大增四成，但今日（4日）下午在港珠澳大橋旅檢大樓離境大堂看見，未見人潮，離境不用排隊。 有80多歲的內地旅客特意把握假期最後一日「體驗大橋」，即日經大橋來回珠海、香港。

離境大堂未見人龍，大多旅客都不用排隊。（黃詠榆攝）

記者今日（4日）下午港珠澳大橋旅檢大樓離境大堂視察，陸陸續續有不少內地旅客經大橋離港，前往珠海或澳門。現場所見，未見大量人潮，大多時毋須排隊便可離境，且秩序良好。

今日港珠澳大橋情況，相對市區可謂十分冷清。（黃詠榆攝）

湖北老伯即日快閃「感受大橋」

有旅客不是特意來港購物、觀光，而是把握假期最後一日，即日來回珠海、香港，「感受大橋」。來自湖北的80多歲程先生指，因子女明天要上班，故只能「快閃」香港，「主要是看大橋，我都八十多了，一流的大橋！」他認為，經大橋來港又快又便宜，「不用排隊，不用一小時就到香港」，相信吸引了不少內地客前來。不過，談及鬧市人流，他則直呼人太多，十分擁擠。

湖北旅客程先生指，來港主要是看大橋。（黃詠榆攝）

深圳旅客湯小姐一家在香港待了三天，今日經港珠澳大橋去澳門。她覺得鬧市如旺角、尖沙咀等地十分擁擠，「人很多，買什麼東西都要排隊。」她又特意前來體驗港珠澳大橋，來到出境大堂發現不用排隊，人流比預期中少。她提到購物非此行重點，故三人總支出約一萬元而已。

深圳旅客湯小姐經大橋前往澳門。（黃詠榆攝）

深圳旅客于先生和女朋友同樣在港逗留了三天，今天離開，經大橋前往珠海玩一天。他認為大橋十分方便，此行主要是美食之旅，覺得香港人流十分多，與他十多年前來港印象相若，「上次來也很多人。」