【電子煙】美國FDA准許銷售IQOS加熱煙　但不代表產品無害

美國食品藥物管理局 (FDA) 於本周二(30日)准許煙商菲利普莫里斯國際 (Philip Morris International) 所製造的電子加熱煙草系統IQOS於美國銷售。美國食品藥物管理局發新聞稿表示,這些產品適合保護公眾健康(Appropriate for the protection of the public health),因為產品部分產生的毒素含量低於傳統香煙。FDA同時強調,雖然該加熱煙獲許可(permits)在美國銷售,但並不表示產品安全及獲得「FDA認可」(FDA approved)。

香港立法會議員邵家輝認為,FDA新聞稿顯示港府應仿傚美國做法,規管加熱煙,避免年青人接觸加熱煙;而香港大學公共衞生學院副教授何世賢則強調,加熱煙有不少有害成份高於傳統煙,尼古丁含量亦和香煙相若。

食衞局則強調,改良風險煙草產品(Modified Risk Tobacco Product )申請尚未獲得美國食品藥物管理局批准,因此目前該產品不得於銷售時聲稱其風險較傳統煙草為低。