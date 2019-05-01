【電子煙】美國FDA准許銷售IQOS加熱煙　但不代表產品無害

美國食品藥物管理局 (FDA) 於本周二（30日）准許煙商菲利普莫里斯國際 （Philip Morris International） 所製造的電子加熱煙草系統IQOS於美國銷售。美國食品藥物管理局發新聞稿表示，這些產品適合保護公眾健康（Appropriate for the protection of the public health），因為產品部分產生的毒素含量低於傳統香煙。FDA同時強調，雖然該加熱煙獲許可(permits)在美國銷售，但並不表示產品安全及獲得「FDA認可」（FDA approved）。 香港立法會議員邵家輝認為，FDA新聞稿顯示港府應仿傚美國做法，規管加熱煙，避免年青人接觸加熱煙；而香港大學公共衞生學院副教授何世賢則強調，加熱煙有不少有害成份高於傳統煙，尼古丁含量亦和香煙相若。 食衞局則強調，改良風險煙草產品（Modified Risk Tobacco Product ）申請尚未獲得美國食品藥物管理局批准，因此目前該產品不得於銷售時聲稱其風險較傳統煙草為低。

美國食品藥物管理局昨（30日）准許IQOS加熱煙於美國銷售。（資料圖片／羅國輝攝）

FDA：IQOS加熱煙尼古丁水平和香煙接近

FDA發出的新聞稿說，IQOS較傳統香煙含有較少毒素，而部分含有的毒素數量亦較傳統香煙少。FDA綜合研究文獻舉例指，IQOS的丙烯醛水平較傳統香煙低89%至95%；而甲醛水平則比傳統香煙低66％至91％。另外，報告稱IQOS的尼古丁水平和香煙接近，即IQOS用戶可完全從傳統香煙過渡至IQOS加熱煙，惟同時也代表非吸煙者可能選擇開始使用IQOS，包括青少年。

自由黨立法會議員邵家輝促政府仿傚美國做法，規管加熱煙。（資料圖片／余俊亮攝） 對於美國繼去年批准英美煙草公司的加熱煙Eclipse在美國銷售後，美國昨日又批准另一煙草公司IQOS的加熱煙在美國出售，香港立法會議員邵家輝指出，港府較常參考世界衞生組織及美國食品藥物管理局，他形容港府立法全面禁止加熱煙是「夾硬嚟」，又形容大部分市民把電子煙及加熱煙混淆，因為坊間不少人把新型煙草產品統一叫電子煙，但電子煙內物質不明，和加熱煙大有不同。他認為香港政府應仿傚美國做法，從而避免年青人接觸加熱煙。 邵家輝又指，食衞局曾引用政府化驗所的化驗結果指，加熱煙的民古丁和焦油量與香煙相若，邵家輝解釋傳統香煙的尼古丁及焦油含量分別介乎每支0.1至1.3毫克和1至14毫克，但加熱煙的尼古丁及焦油含量為每支0.1至0.2毫克和4至5毫克，他認為數字上明顯有差別，強調結果明顯顯示加熱煙的有害物質較少。他又強調，「（加熱煙）一定唔係好，但比傳統香煙好！」

FDA新聞稿稱，加熱煙的尼古丁和傳統香煙相若，但整體毒素較傳統香煙少。（資料圖片／羅國輝攝）

香港大學公共衞生學院副教授何世賢透露本港中學生吸食加熱煙數字上升。（資料圖片／歐嘉樂攝） 香港大學公共衞生學院副教授何世賢就強調，市民要留意加熱煙中亦有部分有害物質較傳統香煙高，包括環氧丙醇、丙酮醇及丙二醇等，「害死人，一隻毒藥已經夠！」何世賢續指，香港並非必須跟隨美國做法，他指美國當初允許電子煙銷售，影響大量青少年，質疑「難道香港又跟？」 2016/17年的研究指，全港有0.1%中學生在過去30天曾吸食加熱煙，何世賢透露，最新數字大幅上升，因應立法會正討論修例，研究機構或會盡快公布研究結果。

醫學會副會長林哲玄強調加熱煙含有的尼古丁和傳統香煙相若，會令人上癮。（資料圖片／林若勤攝）

煙商曾申請「加熱煙可減健康風險」失敗

醫學會副會長林哲玄則表示，菲利普莫里斯國際曾於2016年12月向美國食品藥物管理局申請改良風險煙草產品（Modified Risk Tobacco Product ），當中就吸煙人士轉用加熱煙會減少吸煙所致的健康風險，負責審批的人士全數否決，林哲玄指該煙商因而轉向只申請於美國銷售IQOS加熱煙。

就FDA表示加熱煙中部分有害物質較傳統香煙少，林哲玄估計是因為FDA認為加熱煙「唔會害更多人」，但其尼古丁數量和傳統香煙相等，而尼古丁正是導致煙民上癮的原因，而不少煙民均是從年輕時開始吸食香煙導致上癮，他相信沒有家長會願意讓本港跟隨美國做法。而FDA報告指出，IQOS的尼古丁水平和香煙接近，代表非吸煙者可能選擇開始使用IQOS，包括青少年，這正是香港家長擔心的問題。

菲利普莫里斯香港及澳門地區總經理Brett Cooper在公布表示，香港一直奉行務實而建基於實證的規管方針，美國FDA是次決定，可作為香港政府如何看待並規管新產品的指標，讓成年煙民使用這些產品同時，防止青少年接觸到。

食衞局：不代表產品安全或擁有FDA認證

食物及衞生局回覆《香港01》查詢指，留意到美國FDA容許菲利普莫里斯國際製造的加熱非燃燒煙草產品於美國售賣。但局方強調，有關批准並不代表該產品安全或擁有FDA認證，重申所有煙草產品都具有潛在的危害和成癮性；改良風險煙草產品（Modified Risk Tobacco Product ）申請尚未獲得美國FDA批准，因此目前該產品不得於銷售時聲稱其風險較傳統煙草為低。

發言人強調，政府的首要考慮是保障公眾健康，行政長官林鄭月娥已在去年施政報告公布，政府決定修訂法例，禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳另類吸煙產品，局方已於今年2月將草案提交立法會進行首讀及二讀。