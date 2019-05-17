造價約250億元的香園圍公路將於本月26日早上8時正式通車，政府今日﹙17日﹚交代通車安排。公路將連接粉嶺公路及仍在興建中的香園圍邊境管制站，有望疏導北區交通。 《香港01》今早乘搭政府提供的專車，行走香園圍公路一回，了解屆時通車安排。如從粉嶺公路交匯處北行，會到達龍山隧道；如前往沙頭角需靠左行駛慢線；往香園圍則兩線皆可，而隧道內不可換線。 另外，有政府人員表示，由於鄰近邊境位置，手機有可能轉為使用數據漫遊，不過記者除了在龍山隧道時訊號較弱，到達香園圍邊境管制站時都依舊可上網。

香園圍公路連接粉嶺公路，有助疏導北區交通。（黃偉倫攝）

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記者今早乘坐政府提供的專車行走香園圍公路，由北區政府合署出發。公路設四個交匯處，分別為粉嶺公路交匯處、龍山隧道、沙頭角公路交匯處，及坪洋交匯處，記者經粉嶺公路交匯處向北行，正式進入香園圍公路範圍。



往沙頭角需靠左行駛慢線



根據現場指示牌，前往沙頭角需靠左行慢線，往香園圍則兩線皆可，龍山隧道入口前亦有指示牌提醒。不過留意進入隧道後，就不可切線。另外，隧道最高車速為每小時80公里。

龍山隧道為全港最長的陸上行車隧道，位於公南路段。（黃偉倫攝）

出隧道後可達沙頭角、坪輋



離開龍山隧道後，繼續靠左行駛，可經沙頭角公路交匯處，到達沙頭角及坪輋一帶。如非向上述地點，再向前駛，就可達全長0.7公里的長山隧道。離開隧道後，就到達坪洋交匯處，可前往打鼓嶺一帶。



香園圍邊境管制站未開 實施臨時措施



如未經坪洋交匯處離開公路，再往前行駛，就會到蓮麻坑路交匯處，再往前就是香園圍邊境管制站。不過由於管制站未開通，路段尚未完全開放，因此所有車輛經過坪洋交匯處後，需沿高架路段北行駛至地面的蓮麻坑路交匯處，以繼續前往其他目的地。



鄰近邊境手機有可能轉為漫遊

事實上，該處已鄰近邊境，可目睹深圳的建築物，在遠處就有深圳電視塔，亦見到民居及學校。另外，由於處於邊界，政府人員在車上向記者表示，手機有可能轉而使用漫遊，不過記者除了在龍山隧道時難以接收，其餘時間都未有出現任何問題。

隧道範圍內，車速限制為每小時80公里。（黃偉倫攝）

黎卓豪表示，管制站口岸的建設大致完成，正安裝後續設備及檢測。（黃偉倫攝） 土木工程拓展署北拓展處處長黎卓豪表示，管制站口岸的建設大致完成，正安裝後續設備及檢測，建築署亦爭取於今年內開放口岸，不過需先與深圳市及廣東省政府商談。

改善北區交通 縮短路程

沙頭角公路原本是沙頭角和打鼓嶺居民的必經之路，香園圍公路通車後，車輛由沙頭角萊洞到粉嶺公路近九龍坑，預計可節省11分鐘，只需約4分鐘；由打鼓嶺香園圍到粉嶺公路近九龍坑，則可節省16分鐘，大約需8分鐘。

不過，運輸署表示，未有估算香園圍公路可分流多少車流；亦沒有交代預計多少車流使用新公路。

曾憲健表示，整條公路設十多部偵速相機，當中大部份設於隧道範圍。（黃偉倫攝） 公路車速限制為80公里 設十多部偵速相機 警務處新界北總區交通部執行及管制組警司曾憲健表示，主要公路車速限制為每小時80公里，至於其連接路則為50公里。 曾憲健又稱，整條公路設十多部偵速相機，當中大部份設於隧道範圍，以打擊超速。