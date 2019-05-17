【逃犯條例・台灣直擊】陸委會：中共全面治港　修例或發旅遊警告

政府修訂《逃犯條例》惹起社會爭議，陸委會港澳處處長杜嘉芬批評，港府藉陳同佳殺人案作為修例理由，但卻多次不回應台灣提出司法互助請求；中聯辦昨日更就修訂高調表態，反問做法是否符合「一國兩制，高度自治，港人治港」的原則，質疑香港全面被中共管治，修例有政治目的。 記者：胡家欣 台北直擊

陸委會港澳處處長杜嘉芬，質疑中聯辦高調就逃犯條例表態，是介入香港本地事務，違反高度自治。（胡家欣攝）

台方多次接觸港府無正面回應

行政院陸委會港澳處處長杜嘉芬在台灣接受香港傳媒訪時重申，自去年2月發生陳同佳殺人案後，已三次去信港府提出司法互助請求，包括證據交換等；去年11月法律部透過台港「策進會」、「協進會」 平台接觸港府相開部門，但均未獲正面回應。

杜嘉芬強調，只要港府願意商討司法互助協議，台灣「大門永遠大開」，但若然最終未能移交陳同佳，則屬港府責任。

杜指，香港修訂《逃犯條例》引起人權及個人人身安全的疑慮，台灣表示高度疑慮，如果有關疑慮未能解決，台灣不會與港府協商引渡移交陳同佳；修例通過後，亦不會同意港方的個案移交申請。

港人陳同佳在台灣殺死女友後潛逃回港，因為洗黑錢被判入獄，但無法處理他涉嫌殺人的罪行。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

大陸官方高調表態 證修例「醉翁之意、暗渡陳倉」

杜嘉芬表明不會接受港府以一個中國原則與台灣協商。她指，留意到香港內部就修訂提出各個建議，認為建議兼顧人權保障，但港府堅持用倉猝方式推動修例，質疑是否有政治目的。

港澳辦及中聯辦昨日就港府修訂《逃犯條例》發聲，杜嘉芬指，修例屬香港內部工作，中國大陸高調表態，反問做法是否符合「一國兩制，高度自治，港人治港」的原則，質疑香港全面被中共管治，今次修例「醉翁之意不在酒，暗渡陳倉。」

杜表示，若然條例通過，台灣將向居港台灣人詳細解釋條例影響及風險，重申不排除發出旅遊警示。

銅鑼灣書店前店長林榮基，擔心《逃犯條例》修訂，離開香港到台灣找工作及定居。（中央社）

評林榮基流亡台灣：按正常簽證安排處理

曾在內地被軟禁的銅鑼灣書店前店長林榮基，擔心《逃犯條例》修訂通過，上月離開香港到台灣。他的簽證期原本已屆滿，獲移民署延長多兩個月。杜嘉芬表示，知道林榮基正在台灣找工作，並想繼續從事書店行業。她重申，會按照一般香港人到台灣工作的簽證安排處理。