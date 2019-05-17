【逃犯條例】中聯辦通報：中央撐修例　政協引述「一定要過！」　

政府準備將逃犯條例修訂草案直上大會之際，中聯辦今午緊急接見數十名港區全國人大代表及政協委員，通報中央支持特區政府依法修例，要求在座各人團結一致，支持港府完成修例工作。全國人大常委譚耀宗引述中聯辦主任王志民指，外間部分反對修例的言論屬謠言，必須澄清，「他們（外國）說就可以，中央發表意見就不可以？這是不可能的事。」 全國政協委員黃英豪更引述王志民表示：「修例一定要通過！」

（右起）譚耀宗、黃英豪、施榮懷等向記者覆述王志民講話內容。（梁鵬威攝）

中聯辦主任王志民在西環中聯辦總部接見港區全國人大代表及政協委員，整個見面為時約一小時四十分鐘，其後譚耀宗等向記者覆述王志民的講話。

譚指，會上王志民談及《逃犯條例》的背景，《基本法》95條都有談及司法互助的問題，認為社會上有不少人扭曲情況，引起其他人疑慮。其後王志民引述習近平主席在2017年7月1日訪港的言論，人大政協要做好「四個帶頭」，提醒大家要為香港社會做好帶頭作用，再次強調中央支持特區政府依法修改《逃犯條例》，填補法律漏洞，要求人大、政協要支持這方面的工作。

王志民要求大家做到「四個相信」：相信自己、相信特區，相信香港法院、相信法治，呼籲要團結一致，支持特區政府依法修改逃犯條例，並各自向支持者做好解說工作。

被問到港澳辦及中聯辦分別開腔是否施壓，譚耀宗說：「為何中央不可發聲？他說有人指他一出聲就是干預，他說我們現在才說，其實先前已經，美國外國很多人說關於香港逃犯修訂條例，所以他們說就可以，中央發表意見就不可以？這是不可能的事。他表達了這個意見。至於立法會如何審議，他沒有具體說出來。」

被問到中聯辦為何現階段才表態要求人大、政協支持？譚耀宗稱，「佢其實都講到，有人話佢一出聲就話佢干擾，佢話我地宜家先去講，先前好多美國、外國好多人去講關於香港既逃犯修訂條例，所以佢地講就得，中央發表意見就唔可以？唔可能的事，佢亦都表達呢點」。對於立法會應如何審議，他稱王志民具體沒有講述，僅強調法例要支持。

全國政協委員黃英豪向記者表示，王志民一開頭就表明，外間許多關於質疑逃犯條例修例的說法，傳到北京官員耳中，北京官員認為是不實指摘。他又用特別重的語氣引述王志民說：「修例一定要通過！」