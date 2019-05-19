【逃犯條例】郭家麒：修例撕開防線　毋須2047年香港將失核心價值

政府銳意通過具爭議的《逃犯條例》修訂，引起社會爭議。公民黨立法會議員郭家麒今日（19日）於電台節目表示，內地司法制度惡劣，形容如將犯人移交至內地，猶如打開「潘朵拉盒子」，後患無窮，更多港人會輕易被引渡至內地受審，破壞一國兩制的基石，斷送香港未來。

公民黨立法會議員郭家麒形容，如將犯人移交至內地，猶如打開「潘朵拉的盒子」。（資料圖片）

郭家麒在港台節目「給香港的信」指，根據美國獨立機構「世界正義工程」（World Justice Project）的2018/19年度法治指數報告，在126個國家或地區中，香港排名16位，而內地則只列82，形容內地司法制度差劣，控制在一黨之下，港人不會認同條例修訂。

質疑港府說法不盡不實

郭家麒又稱，特首林鄭月娥早前於立法會回應議員相關問題時，態度相當自大、傲慢，隨意批評議員的言論為「廢話」，無助化解現有分歧，更令港人得知政府無意聆聽市民意見。他又稱，政府一直指條例修訂是要處理台灣殺人案，惟台灣陸委會已明言，此舉無助移交疑犯陳同佳，證明港府的說法不盡不實。

郭家麒強調，一國兩制是香港基石，國際社會對香港的信心，亦沿於一國兩際，假如通過《逃犯條例》修訂，會將此防線撕開，斷送香港未來，香港毋須等到2047年，核心價值就會隨之失去。