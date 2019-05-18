【逃犯條例】見王志民後加強發功　人大政協聯盟設街站宣傳修例

隨著中聯辦主任王志民親自下達支持政府修訂《逃犯條例》的訊息後，建制派隨即加強宣傳。由全國人大代表和政協委員召集的撐修例聯盟今日(18日)首設街站，呼籲市民聯署支持修例，召集人兼全國政協委員黃英豪指，稱至今已逾三十萬人響應，又指最近出現很多關於修例的誇大、引起市民不必要恐慌和誤解的說法。 曾任警務處處長的全國政協委員會鄧竟成到場支持，被問及香港與內地一直沒法達成移交協議的原因，他僅稱「離開咗政府太耐時間」。

全國人大代表工聯會會長吳秋北（右）批評，英美由二月起干預香港事務，反指這些國家造成拖裂，又稱不會與罪犯妥協，法例能維護社會安寧，故拖裂是無稽之談。（梁鵬威攝影）

香港與內地在主權移交後一直無法就移交逃犯達成協議，保安局局長李家超形容香港「鴕鳥了二十二年」。鄧竟成認為，政府運作有其理由，政府亦解釋面對方方面面的問題，他諒解政府的做法。

最後被問及沒法達成協議的原因，前一哥答「我離開咗政府太耐時間」便離去。

全國人大代表工聯會會長吳秋北批評，英美由二月起干預香港事務，反指這些國家造成拖裂，又稱不會與罪犯妥協，法例能維護社會安寧，故拖裂是無稽之談。

至於今次街站，黃英豪表示，活動以派傳單為主，街站數目未來幾天會加到100個，港島佔廿個，其餘分布在九龍和新界，資金則來自召集人和副召集人，現階段全部街站都是義工，來自不同社團和商會，包括中華總商會，街站將擺放至條例通過，聯盟暫無打算遊行。

曾任警務處處長的全國政協委員會鄧竟成到場支持，被問及香港與內地一直沒法達成移交協議的原因，他僅稱「離開咗政府太耐時間」。（梁鵬威攝）

截止今午，大聯盟聲稱有30萬9千人聯署，在今日位於中環的街站，訪問完成後十分鐘都不見路人上前掃二維碼聯署。（梁鵬威攝）

截止今午，大聯盟稱有30萬9千人聯署，惟在今日位於中環的街站，訪問完成後十分鐘都不見路人上前掃二維碼聯署。