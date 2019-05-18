【逃犯條例】外交部駐港公署斥李柱銘告洋狀　促美勿干預港事務

近日《逃犯條例》修訂鬧得滿城風雨。民主黨創黨主席李柱銘在日前先後到加拿大及美國，約見與當地政府官員、國會議員等，解釋修例對香港「兩制」的危害。李柱銘在星期四（16日）獲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接見。美國務院其後發聲明中指，「國務卿蓬佩奧表示關注香港政府對《逃犯條例》的建議修訂，這對香港的法治構成威脅。」 外交部駐港特派員公署發言人昨（17日）回應指，對美方官員不負責任的言論表示強烈不滿和堅決反對，要求美方停止干預香港事務和中國內政，又不點名地批評李柱銘「勾結外部勢力干預香港事務」。

「反對引渡修例美加團」四名成員與白宮亞洲事務高級主管博明（中）在白宮草坪合照。四人為記者協會前主席麥燕庭（左一）、民主黨創黨主席李柱銘（左二）、工黨前立法會議員李卓人（左四）及香港眾志前立法會議員羅冠聰（右一）。（反對引渡修例美加團提供圖片）

「反對引渡修例美加團」早前到訪美加

李柱銘早前與工黨前立法會議員李卓人及香港眾志前立法會議員羅冠聰等人組成「反對引渡修例美加團」，在本月4日至8日到訪加拿大多倫多和首都渥太華，並於9日至17日轉到美國紐約和首都華盛頓，與兩國政府、政商界人士等會面。他希望兩國政商各界呼籲港府撤回修例，以保障其國民在港的安全和利益，並確保香港「一國兩制」下的法治、人權和經濟環境不至於急速惡化。

李柱銘在星期四（16日）與蓬佩奧見面。美國國務院其後發聲明指，蓬佩奧關注香港政府對《逃犯條例》的建議修訂，這對香港的法治構成威脅；內文又寫道：「蓬佩奧支持《基本法》所保障的、香港長期以來對人權、基本自由以及民主價值的保護。」

李柱銘在內的「反對引渡修例美加團」，先後到加拿大及美國，約見與當地政府官員、國會議員、智庫、華人及國際傳媒，向對方解釋修例對香港「兩制」的危害。（資料圖片/梁鵬威攝）

外交部斥「損害國家主權與安全」

對於上述兩人的會面，外交部駐港特派員公署發言人回應記者提問時表示，對美方官員不負責任的言論表示強烈不滿和堅決反對，要求美方恪守國際法和國際關係基本準則，停止干擾特區合理合法的立法進程，停止干預香港事務和中國內政。

發言人又不點名的批評李柱銘，指堅決反對香港個別人置香港與國家利益於不顧，形容訪問團是跑到外國「告洋狀」，勾結外部勢力干預香港事務，阻撓特區政府依法施政，損害國家主權與安全。他又強調，特區政府提出修訂《逃犯條例》，既有法理依據又有現實迫切需要，有利於彰顯法治精神，維護公平正義，完善特區法治。