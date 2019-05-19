【非洲豬瘟】鮮豬肉周一應市　平均批發價貴近倍　市民恐要捱貴豬

上水屠房因有豬隻樣本被驗出帶非洲豬瘟病毒後，連同荃灣屠房同時停運逾一星期，市面鮮豬肉絕跡。屠房今日（19日）重新入豬，料明早（20日）有新鮮豬肉應市。 有業界人士透露，每擔豬肉的最高批發價高達3,600元，最便宜每擔亦需2,000元，中位價約2,700元，較平日的平均批發價約1,300元高一倍。 綜合業界消息，本港兩間屠房今日有約2,600隻豬，其中約1,500隻均屬本地豬，內地供港豬則因內地檢疫部門加強檢疫，不少豬場的豬隻未獲放行。

上水屠房今日恢復豬隻拍賣。（資料圖片）

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截至傍晚 豬隻供應量僅為平日約六成

上水屠房今日重開後，上水屠房已運入逾1,000隻本地豬，以及共24車約960多隻內地供港活豬，而荃灣屠房今日運入50多隻本地豬，連同昨日運入約520隻本地豬，即兩個屠房合共有約2,500隻活豬。與停運屠房前比較，食環署資料顯示，5月首10日的內地進口活豬量平均每日為4,065隻，而本地豬日均約294隻，即今日活豬量僅為平日約六成，較平日供應量少逾千隻。

最高批發價達每擔3,300至3,600元

豬肉行總商會理事長許偉堅指，今日的拍賣價格參差，最貴的批發價每擔（即100斤）3,300元正，較5月7日的最高價2,002元貴逾千元，而最便宜的則為約每擔2,000元正，是平日最低批發價約1,000元的一倍，全日中位價則為每擔約2,700元，同樣是平日平均批發價1,300元的翻倍。

而農業專區董事總經理鄭嘉成則透露，是日最高批發價每擔達3,600元，破過去12個月中最高價、2月3日的每擔2,999元紀錄；而最低批發價為每擔2,200元。

肉商呼籲：零售價加價要克制 挽市民對豬肉信心

豬肉供應較平日少，許偉堅指，明白零售價或會相應提高，但他指業界欲挽回市民對豬肉信心，「貴買平賣唔出奇」，他呼籲業界加價要克制，又指自己承諾以平日售價、每斤瘦肉約50元價格賣出，相信即使肉檯加價亦只會每斤加三數元。

許偉堅又指，內地供港豬量減源於今日是星期天，內地方面的相關檢疫配套未能配合，他估計整體價格會於數天內回復正常。

林榮源（右）稱，本地豬有需要填補內地供豬量減少的空缺。（資料圖片）

內地活豬代理批政府反應慢 致內地供港豬量大跌

鄭嘉成營運的農業專區代理內地活豬，他透露，食物及衞生局至昨日下午才宣布屠房可於今日恢復運作，惟內地方面周六周日不辦公，他指政府的通知太遲，內地豬場未能及時供應豬隻，他直斥是「外行人管內行人，搞死我哋」。此外，由於本港首現非洲豬瘟病毒，內地檢疫局亦加強檢疫程序，有部份供港豬場未獲准供豬來港，令業界大失預算，他估計起碼需星期時間才可令豬隻數量回復至日常水平。

本地豬農、香港禽畜業聯會副主席林榮源表示，本地豬供應量由以往約300隻增至今日逾千隻，除了由於過往一周囤積豬隻之外，亦因應市場需求，有需要填補內地豬供應減少的空缺。

徐德義稱有與內地海關總署密切聯絡，做好檢疫工作。（翟睿敏攝）

食衞局昨日一度聲稱今日有鮮豬肉應市，惟其後再發稿指屠房未有客戶要求屠宰，料周一才有新鮮豬肉。被問到政府與業界溝通不足時，署理食物及衞生局副局長徐德義回應指，政府負責確保上水屠房消毒工作做好，其他營運程序由屠房營運者及買手溝通，與政府無直接關係。

他又指，豬隻進入屠房後需做尿液測試，再進行屠宰過程，港府一直有與內地海關總署密切聯絡，做好檢疫工作。