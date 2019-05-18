【非洲豬瘟】上水屠房完成消毒　下周一有新鮮豬肉供應　數量未定

過去一周本港未有新鮮豬肉供應，連牛肉供應亦受到影響。香港豬肉行總商會副會長許偉堅表示，上水屠房經清洗後，明日（19日）很大機會可引入恢復豬隻來港，預料本港下周一（20日）恢復豬肉供應。香港禽畜業聯會副主席林榮源表示，相信荃灣屠房和上水屠房一樣，下周一恢復正常運作。

上水屠房上周五（10日）停止運作，食衞局表示，清洗消毒工作已接近完成。（資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始上周五（10日）公布，上水屠房一個豬隻內臟樣本被驗出含有非洲豬瘟病毒，更宣布上水屠場即晚停止運作，屠場內約6000隻豬將被人道毀滅。惟行動引起豬商不滿，經商討後，當局最終於本周一（13日）開始分兩日殺豬，預計下周一可恢復豬肉供應。

食物及衞生局回覆，上水屠房的清洗消毒工作已接近完成，正作嚴格檢查。若一切順利及通過檢查，上水屠房明日有望恢復運作。政府會將最新進展通知業界，待所有工作完成和嚴格檢查後，公布屠房具體恢復運作的時間。



荃灣屠房持牌人向食環署表示，荃灣屠房將在今日完成清潔消毒工作，並在明日凌晨重新恢復運作。按慣常的實際操作，本地豬場在日間運送豬隻到荃灣屠房，待取得尿液樣本的化驗結果後，通過檢疫的豬隻會在翌日凌晨開始屠宰。換言之，本地豬場的豬隻最早可在下周一供應市場。