林正財：長者輪候院舍服務機制落後　更新機制後住院長者增至35%

社會福利署預計將於今年底更新安老服務統一評估機制，日後長者將不能同時輪候院舍及社區照顧服務，即取消現行的「雙重選擇」安排。行政會議成員兼安老事務委員會主席林正財今日早上（20日）出席港台節目《千禧年代》時表示，原有機制評估粗略，亦不將認知障礙長者納入須長期護理之列，港府研究六年，進行科學性對照研究及諮詢業界後，才決定更新機制，強調未來「兩條隊」的長者會更多，「做不到靚盤數」。

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林正財解釋，過往做法混淆，且不夠精準，未能細分社區照顧服務，致大多數長者的家人「想買保險」而同時輪候院舍及社區照顧。加上原有機制19年未有更新，已落後國際社會，故政府研究約6年後，將統一評估機制。他舉例指，約20年前社會對認知障礙症認識不深，認知障礙長者的照顧需要不被認可，未將認知障礙者納入須長期護理，約一成長者因此被排除在服務之外。

林正財直言，新機制比原有機制更敏感及精準，預計更多長者須長期護理，有需要住院的長者比例將由現時約28%增至未來的35%，強調「做不到靚盤數」。至於新機制能否縮短輪候時間，他坦言難以回答，因多建院舍才能縮短輪候情況。 他又強調，新機制下輪候長者若健康轉差，可再接受評估以輪候院舍，期間可接受社區照顧服務。



有長者致電上節目，認同政府改機制。他解釋，太太早前跌倒後行動不便，獲安排上門物理治療服務後逐漸康復，強調若太太需要住安老院會令他難以放心。