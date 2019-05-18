社署改制限長者不能同時輪院舍及社區照顧　張超雄批為做靚條數

社會福利署預料年底完成更新安老服務統一評估機制，據了解將取消雙重選項，即未來接受評估的長者，將不能再同時輪候院舍及社區照顧服務，料可降低輪候院舍人數，表面上減低長者「等到死」都未能入宿比率。 有關注團體就認為，政府的做法形同將責任推卸回到長者身上。立法會議員張超雄更批評，社會此一大變動是為了「做靚條數」，令長者輪候院舍的數字「無咁肉酸」，因此他認為政府如有意解決問題，應從大幅增加照顧服務名額入手。

現時不少長者都處於「排兩條隊」的情況，同時輪候院舍照顧服務及社區照顧服務。（資料圖片）

社署早前正檢討安老服務統一評估機制，據了解，新機制將取消雙重選項，即日後新接受評估的長者不能同時輪候「院舍照顧服務」及「社區照顧服務」。

社署：避免長者過早入住院舍

社署回覆查詢時指，在3月已更新安老服務評估機制下的評估工具，新工具能更有效地分辨長者對社區照顧服務和院舍服務的需要，並將因認知缺損而產生的護理需要納入考慮中。社署指是次優化亦確保最有需要的長者能優先接受服務，並避免長者過早入住院舍；在更新後，社署會根據有關數據和資料，定期檢視評估機制的應用，但推行的月份仍有待落實。

香港的家居環境與外國大不同，未必所有人的家居都能迎合社區照顧服務的要求。（資料圖片）

團體批做法是將責任推卸予長者

據社署資料，截至上月底，社區照顧服務的輪候時間約為19個月，而輪候政府資助的住宿照顧服務則長達39個月。香港長者權益協會總幹事李立航指，當初政府提出「排兩條隊」的做法，是為了讓有需要的長者可以在更人性化的情況下得到輪候服務，相信是次更動是為了呼應今屆政府著重「社區支援」的做法。

但他認為，香港的家居環境與外國大不同，「特別係唔少人都同仔女住，加裝扶手、改裝浴室方面又做唔做到呢？」他指未必所有人的家居都可以迎合社區照顧服務所需，又指做法實際上只是「將責任畀返老人家」。他表示，雖然增加社區照顧服務仍是其中一個選擇，但政府應長遠考慮社區照顧是否安老服務的唯一出路。

張超雄就批評，署方做法是為了「做靚條數」。（資料圖片）

張超雄：做法形同掩耳盜鈴​

工黨立法會議員張超雄就批評，署方的做法是為了「做靚條數」，是為了讓長者輪候院舍的數字「無咁肉酸」，形同掩耳盜鈴。他提到，現時不少長者等到死都輪候不到資助院舍，大部分長者都是「住緊私營院舍等資助院舍」，形容安老服務嚴重不足。他又擔心如果失去兩邊同時輪候的做法，有住院舍需要的長者會被編到輪候「社區照顧服務」，變相要再重新輪候，令情況會更為嚴峻。

他認為，隨着人口高齡化問題日益嚴重，使用安老服務的長者人數只會愈來愈多；如果政府有意徹底解決問題，應從不需額外土地的社區照顧服務著手，大幅增加社區照顧服務名額，從而減低長者住院的需要。

羅致光：服務重心放在社區支援

羅致光今（18日）回應時就指，新機制是希望令服務更具針對性，更能提供切合長者需要，並把服務重心放在社區支援；若長者在輪候院舍期間情況惡化，可以繼續申領社區照顧服務。他又指出，新安排較為技術性，當局日後會在立法會福利事務委員會上詳細解釋。