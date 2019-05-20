【龍緯汶被控】被告手機內再發現女童照片　控方指疑新增兩受害人

為少數族裔爭取權益見稱的南方民主同盟主席龍緯汶，涉嫌非禮及製作兒童色情物品，案件今（20日）於九龍城裁判法院提堂。被告毋須答辯，控方透露警方再發現被告手機內有女童照片，須作進一步調查，並透露疑新增兩名受害女童，要求案件押後，裁判官把案件押至5月24日再提訊，期間被告還押。

龍緯汶因涉嫌非禮及製作兒童色情物品，在周五（17日）早上被捕。龍被暫控非禮罪、藏有兒童色情物品罪、向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪等五項罪名，在九龍城法院提堂。(資料圖片)

涉案地點包括工廈及住所

被告龍緯汶，44歲，報稱社工，被控兩項非禮罪、兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，及一項藏有兒童色情物品罪。

控罪指，被告在2019年3月某日及4月26日，在旺角永利工業大廈非禮女童X，以及在2017年某日和2018年11月4日，在香港游泳池更衣室及荃灣象山邨秀山樓，向一名年齡在16歲以下的女童X，作出嚴重猥褻行為。

19照片及1影片涉兒童色情內容

被告另被控於2019年5月17日，在荃灣象山邨秀山樓管有兒童色情用品，即19張兒童色情相片及1段兒童色情影片。

手機發現6歲女童照片

被告毋須答辯，等候警方進一步調查。控方在庭上透露疑新增2名受害女童，女童Y會進行認人手續，另在被告手機發現另一名6歲女童相片，警方會為該女童錄取視像口供。

被告沒有擔保申請，案件押至5月24日再提訊，期間被告還押。

案件編號：KCCC1427/2019