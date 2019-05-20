強姦疑犯自縊亡案　疑犯了斷前一刻：拿床單入廁所　叫喚不回應

涉嫌在屯門干犯入屋強姦，曾被形容為「新屯門色魔」的男子林洛文，在荔枝角羈押期間疑以床單上吊死亡。死因研訊庭今（20日）就其死因展開聆訊，林的囚友供稱，當日林負責清理職員廁所，他曾見林拿著舊床單等用品入內，他曾叫喚林，但林沒有回應他，他在隔壁清理時，在氣窗見到林的拖鞋，即通知懲教人員，他與職員即趕往林工作的廁所，發現門被頂住，他們把門推開，見林雙腳離地，頸纏床單，閉路電視拍到，眾人用盡力為林施救亦反魂無術。

死者林洛文被指在屯門寶田邨入屋強姦陌生女子。（讀者提供照片）

死者林洛文（終年28歲，下稱：林），因涉嫌強姦，自2017年6月14日羈押於荔枝角收柙所，翌月10日早上被發現於廁所上吊，送院兩日後離世。

囚友每天輪流清潔

在囚人士楊達勳供稱，荔枝角收柙所E座3A室約住有50名囚友，該房有兩部閉路電視，日間作活動室，夜晚則會放置床鋪。他指，被囚友每日輪流清潔，室內有掃帚、地拖等，亦有舊床單作抹布用。

推開門見林已雙腳離地

楊當日負責清潔廁所，林則負責打掃一牆之隔的職員廁所。他看到林拿著舊床單等入廁所，清潔期間他有叫喚林，但林沒有回應，其後從氣窗見到林的拖鞋，便即通知懲教職員。其中一名職員鄭瑋與他衝去職員廁所，發現廁所門被頂著，推門見林雙腳離地，床單纏頸，而床單的另一端則掛於廁所窗的鐵枝。兩人托起林及解開床單結，並施急救，惟林一直昏迷。

林較文靜少出聲

楊形容林是「唔出聲嘅人」，但不覺有異；鄭亦認為林較文靜，不過指他會與人聊天。

一級懲教主任鄭瑋供稱，使用職員廁所先要穿過一道鐵閘，再經走廊通往。鐵閘平日鎖上，但會在打掃時間解開，以讓囚友取用放於走廊的舊床單等清潔物品。鄭指，職員不會記錄用品數量，用完會再添置。

有為林作人工呼吸及心外壓

案發時，E3A室有六十多名囚友及兩名懲教職員。鄭的位置可看到整個活動室及該走廊，但未能望入廁所，他會不定時檢查室內情況。

閉路電視片段顯示，楊從廁所方向走回活動室範圍求助，其後鄭與他分別為林施心外壓及人工呼吸，期間有囚友按壓林的人中，亦有人為他們搧風。林一直沒反應，及後懲教所救護人員接手搶救。

案件編號：CCDI-678/2017