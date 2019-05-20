【麻疹爆發】尖沙咀海港城GUCCI再多一名員工染麻疹　累計6人中招

衞生防護中心今日（20日）公布新增一宗麻疹個案。患者為一名29歲男子，與上周公布的5宗個案同為尖沙咀海港城GUCCI員工，中心指病人過往健康良好，他於5月13日開始發燒，一直沒有出疹。他於5月15日向私家醫生求醫，同日到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求醫，於5月17日入院接受治療，經治理後已出院。病人於潛伏期及病毒傳染期內均沒有外遊。 中心透露，他於5月13日曾接受當局為GUCCI員工補種麻疹疫苗，亦有紀錄顯示他曾完成接種兩劑麻疹疫苗，根據中心資料，接種疫苗後身體約需兩星期產生抗體，方可預防麻疹。

衞生防護中心透露病人於病毒可傳染期間曾到訪的公眾地點。

今日新增個案同樣是尖沙咀海港城GUCCI員工，衞生防護中心指，病人為一名29歲香港男子，是該店的銷售員，過往健康良好，他於5月13日開始發燒，一直沒有出疹。他於5月15日向私家醫生求醫，同日到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求醫，於5月17日入院接受治療，經治理後已出院。

病人5月13日曾補打麻疹針 惟當日即開始發燒

中心透露，病人有接種兩劑麻疹疫苗紀錄，亦由於尖沙咀海港城GUCCI店爆發麻疹，當局安排為店舖員工補種疫苗，病人於5月13日亦曾接受補種麻疹疫苗。根據中心資料，麻疹疫苗需時兩星期產生抗體。

病人的呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況一直穩定，他於潛伏期及病毒傳染期內均沒有外遊，其家居接觸者為父母二人，至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

衞生防護中心指，個案屬本地或輸入個案仍在調查中，中心已建議涉事店舖加強消毒清潔工作，至於病人有無捐觸過高危人士如孕婦、嬰兒、或店內其他與麻疹病徵相符的人士則仍在調查中。

衞生防護中心數據顯示，截至今日下午4時，本港今年共錄得74宗麻疹個案，其中12宗屬外地輸入個案，包括7宗菲律賓傳入、3宗內地傳入、1宗日本傳入，另有涉及多個目的地 ，有部份個案仍在調查中，暫未確定感染源頭。

▼麻疹防治方法▼