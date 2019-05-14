【麻疹爆發】GUCCI海港城店再多兩名員工確診　累計五人「中招」

衞生署衞生防護中心今日（14日）再公布兩宗麻疹個案，二人均於尖沙咀海港城GUCCI內工作，在潛伏期及病毒傳染期內均沒有外遊，報稱已接種預防疫苗。中心又指，二人的家居接觸者至今沒有出現病徵，現時並正接受醫學監察。該GUCCI分累計有五名店員感染麻疹。 防護中心在接獲以上確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。 確診的31歲男病人於本周日（12日）母親節晚，曾到迪士尼樂園幻想道露天場地逗留3.5小時，推斷他是欣賞台灣天團「五月天」的最後一場演唱會，同場有約2.2萬歌迷出席。

尖沙咀海港城GUCCI的麻疹爆發個案，衞生防護中心已為該店舖員進行補種麻疹疫苗，累計共為143人進行接種。（資料圖片）

二人同期出疹 曾到廣華醫院急症室求醫

衞生防護中心指，其中一患者為27歲女子，報稱曾接種麻疹疫苗及健康良好，病人於本月10日開始發燒，並於3日後開始出疹，同日於廣華醫院急症室求醫。中心表示，該病人的呼吸道樣本顯示，經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

男患者疑周日到迪士尼看「五月天」

另一病人為一名31歲男子，過往健康良好並報稱曾接種麻疹疫苗。中心指，病人於本月12日開始出疹，及於翌日到廣華醫院急症室求醫，經過檢測後發現，其呼吸道樣本證實對麻疹病毒呈陽性反應，該男病人現時情況穩定，值得一提的是，確診病人於本周日（12日）母親節當晚7時，到迪士尼樂園幻想道露天場地，到10時半才離開。當晚露天場地正舉行「五月天」在港六場演唱會的最後一場，以其逗留時間推斷，當晚他很大可能是觀看演唱會的2.2萬觀眾之一。

GUCCI海港城店爆發麻疹，暫時關門，顧客只好在外影相。（資料圖片）

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GUCCI職員143人補種麻疹疫苗

中心又說，尖沙咀海港城GUCCI的麻疹爆發個案，中心為該店舖職員進行補種麻疹疫苗的工作已經完成，累計共為143人進行接種。至於在香港國際機場實施的防控麻疹措施，機場疫苗接種站今日截至下午6時，已為18人接種麻疹疫苗，累計已為8,414人進行接種。

衞生署發言人表示，曾有機會在病人傳染期與他們接觸的人士，應留意有否出現麻疹相關病徵，如有出現相關病徵應立即求醫。如在醫學監察期間須到訪任何醫療機構，他們亦應在到訪前預先知會醫護人員有否相關病徵及麻疹接觸史，以便相關醫療機構安排適當的感染控制措施，防止可能出現的傳播。

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發言人又提醒，麻疹的潛伏期，即由感染後到發病的時間，為7日至21日，麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童，病人從出疹前四日至出疹後四日內可把病傳染給別人。