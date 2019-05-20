荃灣海盛路露天停車場擬引入智能泊車系統　自動泊車至空位

香港的車輛數量在過去10年增長迅速，但泊車位未有跟隨增加，令泊位不足問題持續。運輸署向荃灣區議會提交最新文件，建議於荃灣海盛路的短期租約用地，設置智能泊車系統，利用全自動化電腦系統控制的機械式裝置，移動汽車至空置泊位，並可讓車主在3分鐘內取回車輛，預料系統可為場地額外增加約70個車位。

根據文件顯示，運輸署指智能泊車系統將利用全自動化電腦系統控制的機械式裝置，移動汽車至空置泊位，有效將汽車停泊得更緊密，善用空間。（運輸署文件圖片）

根據文件顯示，運輸署指智能泊車系統將利用全自動化電腦系統控制的機械式裝置，移動汽車至空置泊位，有效將汽車停泊得更緊密，善用空間。智能泊車系統將可讓車主在如三分鐘的合理時間內取回車輛；有效處理預計車流量，以避免車輛需要等候進入停車場時會引致擠塞 。

運輸署指，現時該露天停車場有約200個泊位，引入智能泊車系統後，預料可額外增加70個車位。根據運輸署提交的構思圖，智能停車場或會變成多個多層停車架，車輛會以堆叠形式「上架」，即泊位變相「向上發展」。

中標停車場營運商 一年內要安娤泊車系統

運輸署又建議短期租約的固定租期不少於五年，並要求中標營辦商於短期租約開展後一年內，完成安裝智能泊車系統，包括相關部門審批、訂購、安裝及測試。