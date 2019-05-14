本港汽車泊車位比例降至1.02創十年新低　政府推14招增供應

本港汽車增長量持續上升，過去10年私家車、電單車、貨車、旅遊巴及非專營巴士合共泊車位與車輛數目比例創新低，即每1輛車僅得1.02個泊位。政府表示，將推出14項短、中至長期措施，冀紓緩泊車位不足問題，包括善用高架天橋橋底劃設泊車位、開放學校泊車位予接載學生的車輛等。

在公眾停車場設置智能泊車系統，是政府增加泊車位供應的中期至長期措施之一。(運輸署文件)

運輸及房屋局向立法會提交文件指出，截至去年12月底，全港約有78.4萬部領有牌照的車輛，當中近八成為私家車和客貨車。過去十年間，私家車和客貨車數目由約42.4萬部增加至約 61.6萬部，增幅達45%，而同期可供私家車和客貨車使用的泊車位數目則由約61.8萬個增加至約67.5萬個，增幅為9%。反映泊車位數目遠遠追不上車輛數目增幅。

為紓緩泊車位不足，當局近年陸續推出14項短、中及長期措施，增加泊車位供應(見表)，短期措施方面，包括在合適的路旁地點劃設夜間泊車位，涉及515個，截至上月底，已有191個投入服務；惟因地區反對而擱置有172個，正進行地區諮詢或調解反對意見則有112個；

天橋底增約200個泊位

為善用高架天橋的橋底位置，運輸署一直密切留意將合適的地點劃設泊車位(特別是電單車泊車位)之用，包括港深西部公路、西九龍走廊、觀塘繞道、干諾道西天橋、軍器廠街天橋、東區走廊等高架天橋的橋底位置，預計於 2019-20年度可提供約200個額外泊車位。

政府近年透過一系列短期和中長期措施增加泊車位供應： 短期措施： 1.在合適的路旁地點劃設夜間泊車位 2.探討在公共運輸交匯處提供夜間商用車輛泊車位 3.善用高架天橋的橋底位置劃設泊車位 4.在非辦公時間開放更多政府大樓的泊車位予公眾使用 5.鼓勵學校在非上課時間開放校舍供學生服務車輛停泊 6.訂明短期租約停車場須提供特定數量的貨車及旅遊巴士泊 車位 7.增加路旁旅遊巴士泊車位及上落客設施 中至長期措施 8.研究規定在合適的新發展項目開放一定數目的附屬泊車位 及上落客貨處作夜間公眾商用車輛泊車用途 9.要求新發展項目盡量提供《香港規劃標準與準則》的泊車 位標準範圍內較高的泊車位數量 10.在合適的「政府、機構或社區」設施和公共休憩用地發展 項目，以及興建資助房屋和紀律部隊宿舍時盡量增加泊車 位 11.推進商用車輛泊車顧問研究 12.研究在政府停車場內採用自動泊車系統 13.要求新發展項目盡量提供《香港規劃標準與準則》的泊車 位標準範圍內較高的泊車位數量 14.推行智慧泊車措施 資料來源：運輸及房屋局、運輸署

2008至2018年領有牌照車輛及泊車位數目。(立法會文件截圖)

至於中至長期措施，包括在合適的「政府、機構或社區」設施和公共休憩用地發展項目中，加設公眾泊車位，籌劃中的工程項目約有20個，可提供約5100個泊車位。運輸署計劃於2019-20年度就其中8個項目開展詳細設計工作，並於2020年開始分批向立法會申請撥款以進行興建工程，當中涉及約 2500個泊車位。至於其餘項目，運輸署計劃於2020年開展詳細設計工作。



文件亦提到香港的土地資源有限是不爭的事實，加上要兼顧不同的土地用途需求，以配合社會和經濟發展，不可能持續增加泊車位供應以追趕汽車增長的步伐。